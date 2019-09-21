Небезпечно для здоров'я: лікарі попередили про шкоду смартфона в туалеті

Звичка брати з собою в туалет мобільний телефон може послужити причиною виникнення геморою.

До такого висновку дійшли британські лікарі. Вони вважають, що люди зі смартфоном проводять в туалеті набагато більше часу, ніж без нього. Це може привести до утворення гемороїдальних вузлів, тобто до розширення вен заднього проходу і виникнення геморою, повідомляє The Sun.

Лікар загальної практики Сара Джарвіс розповіла, що не варто використовувати додатки на телефоні під час походу в туалет. Вона додала, що проблема геморою досить поширена в Британії, просто люди "страждають мовчки". За її словами, в середньому один з чотирьох дорослих британців стикається з запорами.

Джарвіс додала, що раніше деякі просто "брали з собою в туалет хорошу книгу", а в наші дні її замінив мобільний телефон. Доктор порадила блокувати пристрій або залишати його в іншій кімнаті.

Доктор Ліза Акерлі розповіла, що всі, хто бере телефон з собою в туалет, ризикують покрити його мікробами. За її словами, можна підчепити на свій девайс все: від норовірусу до сальмонели. Однак лікар порахувала, що люди не перестануть це робити, і дала кілька порад. Вона зазначила, що правші варто тримати телефон у лівій руці, сидячи в туалеті, і більше нічого не чіпати нею до миття рук. Так у мікробів менше шансів потрапити на смартфон, а звідти - в організм людини.

Видання повідомляє про дослідження, згідно з яким 57% британців часто використовують свій телефон в туалеті. А 8% опитаних "завжди" роблять це.

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун закликала українців дезінфікувати мобільні телефони. За її словами, на них регулярно збираються бактерії, які можуть загрожувати життю людини.

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