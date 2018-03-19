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Урологія

Небезпечно для чоловіків: названі масла, які знижують потенцію

5.2тЧитати новину російською

Поніжитися в ароматній теплій ванній люблять не тільки жінки, а й чоловіки. При цьому і ті, й інші часто додають в воду аромамасла, які допомагають розслабитися або впоратися з певними проблемами зі шкірою.

Нові дослідження американських вчених показали, що чоловікам потрібно бути дуже обережними з ароматерапією, пише ВВС. З'ясувалося, що деякі масла можуть впливати на гормональний фон і провокувати зміни в організмі по жіночиму типу.

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Так, мова йде про олію чайного дерева і лавандову олію. У результаті дослідження вчені встановили, що основні хімічні речовини в цих оліях стимулюють вироблення естрогену і пригнічують тестостерон.

Одним із наслідків, до якого може привести використання цих масел - розвиток гінекомастії (збільшення грудної залози).

Крім того, вони ж можуть спровокувати зниження потенції і затримку в рості (якщо використовувати масла для дитини).

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Гарна новина полягає в тому, що припинення використання лавандового масла і олії чайного дерева, показувала позитивну динаміку одужання у пацієнтів.

Примітно, що ці масла часто додають в засоби гігієни (шампунь, гель для душу, лосьйон і т.д.), тому медики наполегливо рекомендують чоловікам бути уважними у виборі косметики.

Раніше "МедОбоз розповідав, як оливкова олія може спровокувати рак.

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