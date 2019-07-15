В Україні б'ють на сполох через підроблені ліки: як розпізнати фальсифікат

В Україні активно розповсюджують нелегальні медичні препарати.
Фальшиві ліки можуть не допомогти вилікуватися, а навпаки – погіршити ситуацію. Про це повідомляє ТСН.
Найчастіше шахраї наживаються на дуже дорогих препаратах, пропонуючи купити їх дешевше. Тому найбільшому ризику піддаються онкологічні хворі. Наприклад, ще вчора ліки були в кожній аптеці, а сьогодні чиновники знайшли якісь проблеми в їхніх документах. Зловмисники користуються цим, пропонуючи красиво упаковане "ніщо".
За даними ВООЗ за 2017 рік, кожен десятий препарат у країні, як наша, фальсифікований. У світі від нього вмирають сотні тисяч осіб щорічно.
Неякісні препарати везуть не тільки з-за кордону, пакувати фальсифікат можуть і в Україні. У кращому випадку вони – з крейди, в гіршому – можуть привести до серйозних проблем, а іноді й смерті.
Фальшиві ліки
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Щоб визначити якість препарату, необхідно звернути увагу на:
цілісність упаковки;
якість поліграфії (на упаковці та в інструкції);
на упаковці повинен бути шрифт Брайля, найменування, серія, номер реєстраційного посвідчення та клеймо з голограмою.
Також на сайті Держлікслужби за номером реєстрації препарат можна перевірити в спеціальному реєстрі.
Раніше MedOboz повідомляв, що в Україні спіймали шахраїв, які займалися фальсифікацією ліків для онкохворих.
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