В Україні б'ють на сполох через підроблені ліки: як розпізнати фальсифікат

В Україні активно розповсюджують нелегальні медичні препарати.

Фальшиві ліки можуть не допомогти вилікуватися, а навпаки – погіршити ситуацію. Про це повідомляє ТСН.

Найчастіше шахраї наживаються на дуже дорогих препаратах, пропонуючи купити їх дешевше. Тому найбільшому ризику піддаються онкологічні хворі. Наприклад, ще вчора ліки були в кожній аптеці, а сьогодні чиновники знайшли якісь проблеми в їхніх документах. Зловмисники користуються цим, пропонуючи красиво упаковане "ніщо".

За даними ВООЗ за 2017 рік, кожен десятий препарат у країні, як наша, фальсифікований. У світі від нього вмирають сотні тисяч осіб щорічно.

Неякісні препарати везуть не тільки з-за кордону, пакувати фальсифікат можуть і в Україні. У кращому випадку вони – з крейди, в гіршому – можуть привести до серйозних проблем, а іноді й смерті.

Фальшиві ліки persona.top

Щоб визначити якість препарату, необхідно звернути увагу на:

цілісність упаковки;

якість поліграфії (на упаковці та в інструкції);

на упаковці повинен бути шрифт Брайля, найменування, серія, номер реєстраційного посвідчення та клеймо з голограмою.

Також на сайті Держлікслужби за номером реєстрації препарат можна перевірити в спеціальному реєстрі.

Раніше MedOboz повідомляв, що в Україні спіймали шахраїв, які займалися фальсифікацією ліків для онкохворих.

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