Небезпечні підробки: шокуючі дані про БАДи

У США близько 75% американців щодня приймають один або більше БАДів – біологічно активних добавок.

Кожна третя дитина їх також приймає. Передбачувана кількість вживання цих препаратів збільшилася з 4 000 в 1994 році до 50 000-80 000 на сьогоднішній день. Про це повідомило Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA).

Раніше канадські вчені з Університету Гвельфа, Канада, з'ясували, що більшість доступних на ринку БАДів є підробками – 83% продуктів не відповідали тому, що зазначено на їх етикетці. Тільки 17% продуктів відповідали зазначеним даним.

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Згідно FDA, добавки можуть бути відкликані через доведений або потенційний шкідливий вплив. Причини цих відликань включають:

забруднення мікробами, пестицидами та важкими металами;

відсутність дієтичного інгредієнта, заявленого в продукті;

невідповідність його кількості, зазначеній на упаковці.

У досліджуваних БАДах також були виявлені домішки і незареєстровані інгредієнти, деякі з них взагалі складалися тільки з нейтральних наповнювачів (рис, соя, борошно).

За даними фахівців з Кембриджського університету, велика частина доступних на ринку біодобавок містить небезпечні і заборонені до застосування речовини, а також ті, властивості яких не вивчені.

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На початку поточного року FDA оголосило про новий план політики контролю з метою здійснення однієї з найбільш значних модернізацій регулювання і нагляду за харчовими добавками за останні 25 років.

Таким чином, перш ніж приймати харчову добавку, переконайтеся, що вона безпечна для вас і відповідає призначенню.

Раніше MedOboz писав, що прийом харчових добавок малоефективний, і тільки поживні речовини, що містяться в продуктах харчування, можуть поліпшити стан вашого здоров'я. Такі добавки, як кальцій і вітамін D, були пов'язані з більш високим ризиком розвитку раку.

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