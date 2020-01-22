Небезпечне м'ясо і яйця: українцям сказали, як убезпечитися від пташиного грипу

Українцям порадили тимчасово відмовитися від покупки курятини і яєць в місцях стихійної торгівлі для уникнення поширення пташиного грипу.

Про це повідомили в пресслужбі Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, закликавши купувати ці продукти тільки на офіційних ринках і в магазинах.

Начальник Управління охорони здоров'я та благополуччя тварин Госпродпотребслужби Микола Сонько зазначив, що пташиний грип є транскордонним захворюванням, яке неможливо зупинити на кордоні, оскільки основним фактором поширення є інфіковані дикі перелітні птахи.

"В даний момент немає зареєстрованих випадків, щоб джерелом захворювання людей на пташиний грип було пташине м'ясо чи яйця, але щоб убезпечити себе від негативних наслідків, слід утриматися від покупки м'яса птиці в місцях стихійної торгівлі", – додав він.

Українцям сказали, як убезпечитися від пташиного грипу. Ілюстрація fermerplus.com

Як писав OBOZREVATEL, раніше в окупованому Криму виявили спалахи свинячого і пташиного грипу. До лікарні доставили перших потерпілих від хвороб.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!