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Небезпечне м'ясо і яйця: українцям сказали, як убезпечитися від пташиного грипу

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Українцям порадили тимчасово відмовитися від покупки курятини і яєць в місцях стихійної торгівлі для уникнення поширення пташиного грипу.

Про це повідомили в пресслужбі Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, закликавши купувати ці продукти тільки на офіційних ринках і в магазинах.

Начальник Управління охорони здоров'я та благополуччя тварин Госпродпотребслужби Микола Сонько зазначив, що пташиний грип є транскордонним захворюванням, яке неможливо зупинити на кордоні, оскільки основним фактором поширення є інфіковані дикі перелітні птахи.

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"В даний момент немає зареєстрованих випадків, щоб джерелом захворювання людей на пташиний грип було пташине м'ясо чи яйця, але щоб убезпечити себе від негативних наслідків, слід утриматися від покупки м'яса птиці в місцях стихійної торгівлі", – додав він.

Українцям сказали, як убезпечитися від пташиного грипу. Ілюстрація

Українцям сказали, як убезпечитися від пташиного грипу. Ілюстрація

fermerplus.com

Як писав OBOZREVATEL, раніше в окупованому Криму виявили спалахи свинячого і пташиного грипу. До лікарні доставили перших потерпілих від хвороб.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна
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