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/Новини медицини

"Не змогли впізнати": в Америці від апарату відключили не того пацієнта

3.1тЧитати матеріал російською

У Чикаго (США) хворого помилково відключили від апарату життєзабезпечення.

Випадок стався в одній з лікарень міста, куди чоловік без свідомості і з сильно понівеченим обличчям був доставлений раніше. Про це повідомляє ВВС.

Поліція ідентифікувала потерпілого як Альфонсо Беннетта і зв'язалася з його рідними, які сумнівалися, що чоловік доводиться їм родичем, але дали згоду на відключення його від систем підтримки життя.

Лікарня в Чикаго

Лікарня в Чикаго

bbc.com

Повернення справжнього Альфонсо Беннетта допомогло з'ясувати, що померлий пацієнт – це не він, а 69-річний Еліша Бріттмен, якого розшукують близькі. Тепер обидві родини планують судитися з керівництвом лікарні та владою Чикаго.

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Помилково відключений від апарату Еліша Бріттмен

Помилково відключений від апарату Еліша Бріттмен

bbc.com

Раніше MedOboz повідомляв, що на Буковині померла 3-річна дитина, якій не змогли поставити правильний діагноз. У тому, що трапилося батьки загиблого звинувачують лікарів.

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Тема
здоров'я
Місце
СШАЧикаго
Тег
лікарська помилка
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