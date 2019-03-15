Не вистачає на їжу: сімейний лікар з Дніпра шокувала низькою зарплатою

У Дніпрі деякі сімейні лікарі отримують менше 4 тисяч гривень місячної зарплати.

Як сказано в сюжеті ТСН, Оксана Паньковик, яку вибрали сімейним лікарем понад 400 пацієнтів, опублікувала в мережі свій дохід в розмірі 3784 грн.

У зв'язку з цим багато українців висловили обуренням оплатою її праці, а керівництво лікарні навіть змушувало вдалися запис, погрожуючи звільненням.

За словами Паньковик, головний лікар не захотіла доплачувати за ці декларації, назвавши ситуацію "мотивуючим моментом" для подальшого нарощування бази пацієнтів.

"Виходу я не бачу, як взагалі йти з медицини або міняти країну проживання", - сказала Оксана, обурившись, що такої зарплати не вистачає навіть на їжу.

При цьому в сюжеті наголошується, що в деяких регіонах України сімейні лікарі вже отримують до 20 тисяч гривень на місяць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Чернівецькій області після медичної реформи звичайна дільнична лікар почала отримувати "чисту" зарплату в розмірі 18 тисяч гривень.

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