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/Новини медицини

Не вистачає на їжу: сімейний лікар з Дніпра шокувала низькою зарплатою

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У Дніпрі деякі сімейні лікарі отримують менше 4 тисяч гривень місячної зарплати.

Як сказано в сюжеті ТСН, Оксана Паньковик, яку вибрали сімейним лікарем понад 400 пацієнтів, опублікувала в мережі свій дохід в розмірі 3784 грн.

У зв'язку з цим багато українців висловили обуренням оплатою її праці, а керівництво лікарні навіть змушувало вдалися запис, погрожуючи звільненням.

За словами Паньковик, головний лікар не захотіла доплачувати за ці декларації, назвавши ситуацію "мотивуючим моментом" для подальшого нарощування бази пацієнтів.

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"Виходу я не бачу, як взагалі йти з медицини або міняти країну проживання", - сказала Оксана, обурившись, що такої зарплати не вистачає навіть на їжу.

При цьому в сюжеті наголошується, що в деяких регіонах України сімейні лікарі вже отримують до 20 тисяч гривень на місяць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Чернівецькій області після медичної реформи звичайна дільнична лікар почала отримувати "чисту" зарплату в розмірі 18 тисяч гривень.

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Тема
медична реформа
Місце
УкраїнаДніпро
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
При смене страны проживания в новой стране (если это не раша) еще нужно доказать, что ты врач.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Надо терпеть! АТО Путин нападет!
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Путин Хуйло
Путин Хуйло
Не смотрите 1+1. Это продажные журнашлюхи. Я точно знаю.
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1 из 2 ответов | показать все
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Путин Хуйло, "Оксана Паньковик, которую выбрали семейным врачом более 400 пациентов, опубликовала в сети свой доход в размере 3784 грн." - если это не факт - опровергните. :-)))
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