"Не різали, встав на ноги": в Україні вперше успішно лікували рак по-новому

Лікарі в Харкові вперше успішно застосували брахітерапію для лікування раку.

Як йдеться в сюжеті телеканалу "АТН Харків", процедуру провели місцевому жителю Анатолію Бородіхіну, якому кілька місяців тому поставили діагноз рак.

Уточнюється, що чоловік спочатку думав, що застудив нирки, проте ретельне обстеження показало пухлину передміхурової залози. Новий для України метод лікування запропонував йому випробувати на собі лікар.

Лікарі / рак скріншот

"КТ, МРТ, ви ж самі розумієте, це не проста справа, і потім, мене забрали сюди, якраз на той час. Коли мене гормонами лікували, з'явилася ця машина чудова. Не різали. Підсумок цього всього, що я встав на ноги, відчуваю себе навіть краще набагато, ніж раніше", – розповів харків'янин.

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Апарат для брахітерапії у вигляді опромінення злоякісних пухлин з'явився у харківському інституті медичної радіології в 2018 році. Процедура проводиться за 10-15 хвилин, а підготовка триває близько години.

Апарат для брахітерапії Скрншот

Ця методика лікування полягає в тому, що пацієнт сидить на кріслі, на якому відбувається впровадження джерел, які приєднуються до апарата. Такий метод лікування часто використовується в європейських країнах і на Заходу.

"Апарати подібного класу існують в Україні не тільки в нас, але з якоїсь причини саме передміхурову залозу воліють лікувати іншими методами, у нас дійсно, прорив не в якості апарату, не в класі апарату, а в тому, що в Україні вперше застосовано цю методику", – розповів лікар-радіолог Андрій Свинаренко.

Цю процедуру лікарі планують проводити раз на тиждень, але їх кількість може збільшитися за рахунок онкохворих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дніпрі провели першу в Україні операцію, яка дала шанси на повне одужання хворого на рак щитовидної залози на 4-й стадії.

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