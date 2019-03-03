Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Онкологія

"Не різали, встав на ноги": в Україні вперше успішно лікували рак по-новому

10.3тЧитати матеріал російською

Лікарі в Харкові вперше успішно застосували брахітерапію для лікування раку.

Як йдеться в сюжеті телеканалу "АТН Харків", процедуру провели місцевому жителю Анатолію Бородіхіну, якому кілька місяців тому поставили діагноз рак.

Уточнюється, що чоловік спочатку думав, що застудив нирки, проте ретельне обстеження показало пухлину передміхурової залози. Новий для України метод лікування запропонував йому випробувати на собі лікар.

Лікарі / рак

Лікарі / рак

скріншот

"КТ, МРТ, ви ж самі розумієте, це не проста справа, і потім, мене забрали сюди, якраз на той час. Коли мене гормонами лікували, з'явилася ця машина чудова. Не різали. Підсумок цього всього, що я встав на ноги, відчуваю себе навіть краще набагато, ніж раніше", – розповів харків'янин.

Новини
Найден новый способ защиты от рака

Апарат для брахітерапії у вигляді опромінення злоякісних пухлин з'явився у харківському інституті медичної радіології в 2018 році. Процедура проводиться за 10-15 хвилин, а підготовка триває близько години.

Апарат для брахітерапії

Апарат для брахітерапії

Скрншот

Ця методика лікування полягає в тому, що пацієнт сидить на кріслі, на якому відбувається впровадження джерел, які приєднуються до апарата. Такий метод лікування часто використовується в європейських країнах і на Заходу.

"Апарати подібного класу існують в Україні не тільки в нас, але з якоїсь причини саме передміхурову залозу воліють лікувати іншими методами, у нас дійсно, прорив не в якості апарату, не в класі апарату, а в тому, що в Україні вперше застосовано цю методику", – розповів лікар-радіолог Андрій Свинаренко.

Цю процедуру лікарі планують проводити раз на тиждень, але їх кількість може збільшитися за рахунок онкохворих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дніпрі провели першу в Україні операцію, яка дала шанси на повне одужання хворого на рак щитовидної залози на 4-й стадії.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
здоров'я
Місце
УкраїнаХарків
Тег
рак
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
16
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини