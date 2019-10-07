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Не помітили 5 переломів: у Тернополі розгорівся скандал через халатність лікарів

10.5т Читати матеріал російською

У Тернополі літня пацієнтка постраждала від недбалості лікарів – у неї не помітили п'ять переломів і відправили додому з діагнозом "забої".

Про це йдеться в сюжеті "ТСН". Інцидент трапився в обласному медзакладі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що 64-річна вахтерка музучилища Ольга Залізняк прикута до ліжка після ДТП. Її травми не помітили в обласній лікарні. У міській же, куди на наступний день пацієнтку забрала "швидка", побачили зламані шийний хребець, тазові кістки і колінний суглоб.

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У Тернополі лікарі не помітили у пацієнтки 5 переломів

У Тернополі лікарі не помітили у пацієнтки 5 переломів

Скріншот з відео

За словами колеги Залізняк, вона обурена діями лікарів, оскільки у жінки на очах пухла нога і пропустити переломи було складно. При цьому, за розповідями племінника пацієнтки, її оглядали мінімум п'ять медиків.

"Кожен лікар має право на лікарську помилку. Він оглянув, він дивився, він зробив обстеження, він помилився, повісимо його? Так ми всіх лікарів повісимо!" – заступилися за лікаря, який виписав довідку про забої, в Тернопільській обласній університетській лікарні.

Постраждала жінка все ж написала заяву в поліцію, в якій просить покарати медиків цієї лікарні за недбалість і непрофесіоналізм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві жінка померла в черзі до лікаря в поліклініці. До цього швидка допомога відмовилася виїжджати до неї додому, через що жінка і поїхала до лікаря.

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Місце
Україна Тернопіль
Теги
лікарська помилка лікарі
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