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Не покинула друга: українка відмовилася від евакуації з Ухань через собаку

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Українка Анастасія Зінченко відмовилася від евакуації з Ухань, охопленого коронавірусом, через те, що їй не дозволили взяти з собою собаку.

"Мої старання потрапити з Мішею додому увінчалися провалом, - написала Настя у себе на сторінці в Instagram. – У посольстві мені дали відмову на евакуацію разом з собакою".

Дівчина розповіла, що після дзвінка з посольства, де її поінформували про відмову, вона стала зв'язуватися з МЗС, МАПП і т.д. Тоді з посольства з нею зв'язалися повторно і дозволили евакуюватися з собакою, але за умови, якщо все буде відповідати з санітарними нормами.

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"Оскільки я перебуваю в Ухань, де все закрито і пересування по місту вже неможливі, тільки на спеціальній машині, яка має дозвіл, а таку машину знайти і забронювати поїздку можна через правоохоронні органи. Я знайшла одну єдину ветеринарну клініку, яка мені допомогла, люди з Гуанчжоу збирали і передавали мені документи посилкою", - розповідає Настя.

Вона знайшла машину, зібрала всі документи, забрала клітку для перевезення собаки і відправила всі документи в в посольство.

Анастасія та Міша

Анастасія та Міша

Instagram Анастасії Зінченко

"Моє повідомлення і питання про собаку вони ігнорували. Після чого співробітник і представник від посольства України мені подзвонив і сказав, що я з собакою евакуюватися не можу. Запевняв що китайська сторона відмовила", - пише дівчина, додавши, що після цього вона зв'язалася з МЗС, звідки їй прислали письмову відповідь, яка свідчила, що вони мають старий набір документів і навіть не в курсі, що вона зібрала всі документи і подала їх в посольство.

"Хмаринка" Міша

"Хмаринка" Міша

Instagram Анастасії Зінченко

"Тобто, посольство документи нікуди не передало, а від себе мені відмовили в евакуації. Раніше вони мені дзвонили і запевняли, що в відмовах винні будь-які інші люди, китайська сторона, але не вони. Але як виявилося, вони просто знущалися весь час наді мною, отримавши документи, їх нікуди не надали", - поскаржилася українка.

Тепер же, після того, як евакуація інших українців вже відбулася, Анастасія зіткнулася з труднощами.

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"Оскільки не полетіла, я намагалася піти в магазин за продуктами, спочатку мене не випускали з будинку, так як вийшли нові правила, і з житлового комплексу люди не можуть виходити і заходити навіть за перепустками. Зв'язалася з поліцією і пояснила, що я не полетіла , а продуктів немає, вони дали дозвіл поїхати в магазин. Все б добре, але і в магазин мене не впустили, потрібні документи і пропуски, які я не знаю де дістати, посольство теж відмовилося проінформувати в цьому питанні. Я купила біля дому в невеликому магазині, що змогла, і пішла додому. Як буде розвиватися ця ситуація далі, не знаю. Сподіваюся, що скоро все закінчиться і потраплю додому з Мішею", - підсумувала Зінченко.

Раннє OBOZREVATEL розповідав про позитивний прогноз з приводу коронавіруса.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Тема
Коронавірус
Місце
Китай Ухань
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