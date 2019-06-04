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/Новини медицини

У Рівному тримісячна дитина померла від кору

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У Рівному через кір померло тримісячне немовля — організм дівчинки не впорався з ускладненнями хвороби.

Інфекція передалася дитині від матері, яка захворіла на кір під час вагітності, повідомляє Рівненський обласний лабораторний центр на своїй сторінці у Facebook.

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"Дівчинка народилася від мами, яка під час вагітності захворіла на кір. Дитина з’явилася на світ передчасно і з народження мала вроджений кір. Вірус вразив мозок і легені дитини", – йдеться в повідомленні регіонального лабораторного центру.

У Рівному тримісячна дитина померла від кору

Крім того, повідомляється, що для порятунку дитини були проведені всі необхідні реанімаційні заходи, проте врятувати життя дівчинки медикам не вдалося. Діагноз, який став причиною смерті, був підтверджений лабораторно.

Раніше MedOboz повідомляв, що в Запорізькій області диспетчер відмовив у виклику карети швидкої допомоги й порадив батькам хворої на кір дитини самостійно добиратися до лікарні.

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Місце
УкраїнаРівне
Тег
швидка допомога
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Каюмова Сания
Каюмова Сания
Моя благoдарноcть тем, ктo пoказaл мнe этoт пpeкрacный сайт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁t1lcjnn Простo прoйдя прocтой опрoc получилa пoчти пoлугoдовую зapплaтy)) Пользyйтeсь, пока ещe ecть вoзможнocть=)
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