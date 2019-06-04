У Рівному тримісячна дитина померла від кору

У Рівному через кір померло тримісячне немовля — організм дівчинки не впорався з ускладненнями хвороби.

Інфекція передалася дитині від матері, яка захворіла на кір під час вагітності, повідомляє Рівненський обласний лабораторний центр на своїй сторінці у Facebook.

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"Дівчинка народилася від мами, яка під час вагітності захворіла на кір. Дитина з’явилася на світ передчасно і з народження мала вроджений кір. Вірус вразив мозок і легені дитини", – йдеться в повідомленні регіонального лабораторного центру.

Крім того, повідомляється, що для порятунку дитини були проведені всі необхідні реанімаційні заходи, проте врятувати життя дівчинки медикам не вдалося. Діагноз, який став причиною смерті, був підтверджений лабораторно.

Раніше MedOboz повідомляв, що в Запорізькій області диспетчер відмовив у виклику карети швидкої допомоги й порадив батькам хворої на кір дитини самостійно добиратися до лікарні.

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