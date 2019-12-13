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Названо жахливі наслідки перевтоми на роботі

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Люди, які надмірно перевтомлюються на роботі, ризикують заробити серйозні захворювання.

У зоні ризику майже половина чоловіків і близько третини жінок, передає RT.

Під "перевтомою" мається на увазі втома, яку співробітники відчувають більше 24 годин на тиждень. У таких працівників підвищені ризики розвитку серцево-судинних захворювань: на 30% у жінок і 29% у чоловіків; також ендокринної системи: на 56% у жінок, 40% у чоловіків.

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Крім того, у них серйозно підвищені ризики, пов'язані з органами зору: на 67% і 57%, відповідно.

Також через "перевтому" такі співробітники протягом року значно частіше хворіють – у середньому 24,9 дня в році з втратою працездатності.

У дослідженні взяли люди спеціальності пов'язані з високим ризиком професійного стомлення: лікарі, медсестри, вчителі та офісні працівники.

Перевтома на роботі

Перевтома на роботі

Як повідомляв OBOZREVATE , названі головні ознаки хронічного стресу.

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Автор
Тимур Григоренко
Теги
робота медицина хвороба
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Petrov Valery
Petrov Valery
Вот зачем с умным видом писать всякие глупасти? Эта мне можно. Полезно ли переутомление? Ещё как - об этом скажет любой спортсмен. Хочешь результата - перешагни порог возможного и работай на износ. И мозги тренируются аналогично. Вредно для здоровья? Нет, если организма не сваливается в болезнь. Есть такое слово - "закаливание". Так вот, именно стрессы запускают процессы адаптации к перегрузкам. Срок жизни при перегрузках, естессно, сокращается. А мы живём, чтобы больше прожить или чтобы чего-то достичь? Нафига нам долгая жизнь в нищете?
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