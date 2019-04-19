Головна Новини
Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
ORTO lineORTO lineORTO lineORTO line

/Новини медицини

Названо небезпечну побічну дію від популярного жарознижувального

214Читати матеріал російською

Нове дослідження вчених зі США показало, що популярне жарознижувальне - парацетамол може спричиняти негативний ефект на психологічний стан людини.

Фахівці медицини визначили, що вживання цих ліків знижує здатність до співпереживання, пише "АіФ в Україні".

У дослідженні взяли участь 114 осіб. Половині людей дали 1000 мг парацетамолу, а іншій половині - плацебо. Причому ні дослідники, ні піддослідні не знали, хто саме отримав парацетамол, а хто плацебо.

Новини
Знижує тиск: вчені назвали "чудодійний" овоч

Через годину після цього людей попросили прочитати короткі уривки розповідей про людей, які мали якийсь позитивний або надихаючий досвід. Вчені перевіряли, наскільки позитивно учасники експерименту сприймають описані в уривках події і наскільки сильно співпереживають героям оповідань.

Виявилося, що у тих людей, кому дістався парацетамол, здатність до співчуття була знижена. Вони розуміли, що уривок присвячений позитивній події, але не співпереживали позитивним моментам у житті героя твору.

Шкода від жарознижувального

Шкода від жарознижувального

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені назвали несподіваний спосіб бути щасливим.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини
Banner