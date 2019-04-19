Названо небезпечну побічну дію від популярного жарознижувального

Нове дослідження вчених зі США показало, що популярне жарознижувальне - парацетамол може спричиняти негативний ефект на психологічний стан людини.

Фахівці медицини визначили, що вживання цих ліків знижує здатність до співпереживання, пише "АіФ в Україні".

У дослідженні взяли участь 114 осіб. Половині людей дали 1000 мг парацетамолу, а іншій половині - плацебо. Причому ні дослідники, ні піддослідні не знали, хто саме отримав парацетамол, а хто плацебо.

Через годину після цього людей попросили прочитати короткі уривки розповідей про людей, які мали якийсь позитивний або надихаючий досвід. Вчені перевіряли, наскільки позитивно учасники експерименту сприймають описані в уривках події і наскільки сильно співпереживають героям оповідань.

Виявилося, що у тих людей, кому дістався парацетамол, здатність до співчуття була знижена. Вони розуміли, що уривок присвячений позитивній події, але не співпереживали позитивним моментам у житті героя твору.

Шкода від жарознижувального

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені назвали несподіваний спосіб бути щасливим.

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