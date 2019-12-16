Названо найбільш смертоносний місяць року: статистика

Вчені зі США з'ясували, що найбільше людей помирають взимку, переважно – в лютому.

Відповідне дослідження провели в Нью-Йорку на підставі даних за період із 1980 по 2016 рік у Штатах, пише "Clutch".

Відзначається, що вчені виявили закономірність: влітку смертність літніх людей зводилася до мінімуму, а взимку – навпаки.

Названо найбільш смертоносний місяць року

"Смертність від будь-яких причин у чоловіків у віці 45 років і старше та жінок 35 років і старше підвищувалася в грудні, січні та лютому, а найнижчою була з червня по серпень. У чоловіків і жінок 65-74 років смертність досягала максимуму в лютому", – відзначили дослідники.

При цьому головною причиною смертності людей пенсійного віку взимку назвали респіраторні захворювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишня міністерка охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що в Україні найпоширенішою причиною смертності серед населення є серцево-судинні захворювання.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!