Названо ліки, небезпечні при коронавірусі

Протизапальні ліки здатні тільки погіршити стан здоров'я у випадку наявності в пацієнта коронавірусу COVID-19.
Таку заяву в своєму Twitter зробив міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран. За його словами, ібупрофен і кортизон можуть ускладнити перебіг хвороби.
Водночас для зниження високої температури він рекомендував приймати парацетамол.
Деякі ліки небезпечні при коронавірусі
"Якщо ви вже приймаєте протизапальні препарати або сумніваєтеся, то проконсультуйтеся з лікарем", – порадив Веран.
⚠️ #COVIDー19 | La prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone, ...) pourrait être un facteur d'aggravation de l'infection. En cas de fièvre, prenez du paracétamol.- Olivier Véran (@olivierveran) March 14, 2020
Si vous êtes déjà sous anti-inflammatoires ou en cas de doute, demandez conseil à votre médecin.
Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:
Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з'ясували, що люди, які вилікувалися від коронавируса COVID-19 можуть страждати від погіршення функції легень і задухи при швидкій ходьбі.
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