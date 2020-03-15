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Названо ліки, небезпечні при коронавірусі

12.1т
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Протизапальні ліки здатні тільки погіршити стан здоров'я у випадку наявності в пацієнта коронавірусу COVID-19.

Таку заяву в своєму Twitter зробив міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран. За його словами, ібупрофен і кортизон можуть ускладнити перебіг хвороби.

Водночас для зниження високої температури він рекомендував приймати парацетамол.

Деякі ліки небезпечні при коронавірусі

Деякі ліки небезпечні при коронавірусі

"Якщо ви вже приймаєте протизапальні препарати або сумніваєтеся, то проконсультуйтеся з лікарем", – порадив Веран.

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з'ясували, що люди, які вилікувалися від коронавируса COVID-19 можуть страждати від погіршення функції легень і задухи при швидкій ходьбі.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Франція
Теги
ліки вірус
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