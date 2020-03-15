Названо ліки, небезпечні при коронавірусі

Протизапальні ліки здатні тільки погіршити стан здоров'я у випадку наявності в пацієнта коронавірусу COVID-19.

Таку заяву в своєму Twitter зробив міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран. За його словами, ібупрофен і кортизон можуть ускладнити перебіг хвороби.

Водночас для зниження високої температури він рекомендував приймати парацетамол.

Деякі ліки небезпечні при коронавірусі

"Якщо ви вже приймаєте протизапальні препарати або сумніваєтеся, то проконсультуйтеся з лікарем", – порадив Веран.

⚠️ #COVIDー19 | La prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone, ...) pourrait être un facteur d'aggravation de l'infection. En cas de fièvre, prenez du paracétamol.

Si vous êtes déjà sous anti-inflammatoires ou en cas de doute, demandez conseil à votre médecin. - Olivier Véran (@olivierveran) March 14, 2020

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з'ясували, що люди, які вилікувалися від коронавируса COVID-19 можуть страждати від погіршення функції легень і задухи при швидкій ходьбі.

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