Названо "гарячі" точки гігієни в будинку

Для успішної боротьби з бактеріями в будинку необхідно приділяти особливу увагу місцям підвищеного забруднення.

Про це йдеться у доповіді Королівського товариства з питань охорони громадського здоров'я Великобританії (RSPH). Також серед населення існує плутанина щодо різниці між брудом, мікробами, чистотою та гігієною, передає ВВС.

Серед найнебезпечніших ситуацій, які сприяють поширенню шкідливих мікробів, експерти виділили наступне:

приготування і обробка їжі;

їсти пальцями;

не мити руки після користування туалетом;

кашель та чихання;

обробка та прання "брудних" побутових тканин та одягу;

догляд за домашніми тваринами;

обробка та вивезення сміття;

догляд за інфікованим членом сім'ї.

Чихання pixabay.com

Контакт з твариною pixabay.com

Миття рук pixabay.com

Приготування їжі pixabay.com

Також вони підкреслили, що люди повинні розрізняти чистоту і гігієну. Чистота означає видалення бруду і мікробів, а гігієна – це регулярне прибирання критичних місць (туалет, ванна, кухня) з метою уникнути розповсюдження небезпечних інфекцій.

Раніше MedOboz писав, що є ряд правил, які потрібно пам'ятати і дотримуватися під час миття рук, щоб максимально захистити себе від шкідливих бактерій.

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