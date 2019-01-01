Названо дієви ''ліки'' від похмілля

Газована вода з лимонним соком допомагає усунути ознаки похмілля і поліпшити самопочуття після бурхливих свят.

До такого висновку дійшли китайські вчені з університету Сунь Ятсена в Гуанчжоу, так як цей напій активізує фермент, який знижує рівень ацетальдегіду, передає MedikForum.

"Фермент алкогольдегидрогеназа, який виділяється печінкою у відповідь на вживання алкоголю, перетворює етанол на ацетальдегід, що дозволяє знизити кількість алкоголю в крові. У результаті взаємодії ацетальдегіду та іншого ферменту, альдегиддегидрогенази, виходить ацетат. Ця речовина нешкідлива, проте при взаємодії ацетальдегіду і ацетату виникає важкий похмільний синдром", – розповіли вчені.

За словами дослідників, похмілля виникає через сповільнення процесу засвоєння алкоголю організмом. А лимонна газована вода містить компоненти, які прискорюють реакції з переробки спиртного і виведення побічних продуктів.

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Бульбашки вуглекислого газу збільшують поверхню всмоктування рідини, завдяки чому вона швидше надходить у кров. Також поліпшується кровотік, стимулюється жовчовиділення і перистальтика кишечника, активуються процеси очищення організму від токсинів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британські вчені прийшли до висновку, що похмілля тягне фізичну шкоду для організму. Воно впливає на когнітивні процеси. А при частому вживанні алкоголю підвищується ризик захворювання хворобою Альцгеймера.