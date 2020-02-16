Названо дату запуску страхової медицини в Україні: що зміниться

Страхова медицина в Україні може запрацювати вже в 2023 році. Однак дотримання таких термінів вимагає виконання низки ключових умов.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, член фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький. Важливою умовою для запуску страхової медицини він назвав детінізацію зарплат українців.

Михайло Радуцький

"Ми зробимо все для того, щоб відсоток "чорних" зарплат був з кожним днем все менше і менше... Але ми вважаємо, що економічно по офіційності зарплати ми вийдемо на можливість, щоб цей закон запрацював десь через рік-два – десь 2023 рік. Це не обіцянка, це плани", - пояснив Радуцький.

При цьому, уточнив він, гарантований мінімум безкоштовних медичних послуг для українців скасовувати ніхто не буде. Страховка ж буде покривати те, що не входить до медичних гарантій.

"Ми не говоримо, що ми скасуємо фінансові гарантії. Це "юніверсал каверідж", і він повинен бути. Всі країни за нього борються", – запевнив депутат.

Нагадаємо, що глава правління Союзу споживачів медичних послуг Владислав Онищенко вважає: за два роки впровадити повноцінну страхову медицину в Україні неймовірно складно, але реально. На його думку, перш ніж впровадити державне страхування, слід зробити кілька важливих кроків:

Провести повну інвентаризацію медичного обладнання в країні. Зрозуміти, з чим мають справу лікарі і чи готові технічно до переходу до страхової системі;

Прийняти українські протоколи, а не просто адаптувати європейські або американські. За фактом виходить так, що прописані там ліки в Україні навіть не продаються. Гучний скандал з протоколами екстреної медичної допомоги, які "вкрали" у США, просто переклавши на українську мову, тому яскраве підтвердження;

Опрацювати механізм оплати послуг для кожної групи українців. Умовно кажучи, хто повинен платити за медпослуги для безробітних, дітей, пенсіонерів або інших малозахищених груп населення.

Раніше OBOZREVATEL публікував рейтинг компаній, які надають в Україні медичні страховки.

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