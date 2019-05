Названі найбезглуздіші упередження чоловіків щодо жінок

Жінки з усього світу в мережі розповіли про найдивніші упередження чоловіків про жіночий організм.

Відповіді дівчата залишали в Twitter під постом користувача з ніком Brownandbella, яка попросила написати про чоловічі помилки.

Так, згідно з відповідями, далеко не всі чоловіки розуміють, чим відрізняються піхва та сечівник.

"Мій бойфренд був у шоці, коли дізнався, що вагіна – не те місце, звідки ми ходимо в туалет. Він мені не повірив, довелося показувати", – розповіла одна з дівчат.

За словами іншої, її однокласник уявляв собі овуляцію (вихід яйцеклітини в матку) зовсім не так, як вона відбувається насправді. "Хіба жінка не відчує протяг, коли яйце вийде?" – запитав хлопець на уроці.

Також у чоловіків є помилки щодо менструації, вважаючи, що це захворювання. Одна з дівчат у мережі повідала історію про свого брата, який пожалів сестру через те, що менструації трапляються з нею по вихідних.

Деякі чоловіки вважали, що тампоном можна позбутися незайманості, або те, що ним можна користуватися кілька разів.

Women, what is the dumbest thing a man ever said to you about sex, reproductive health, menstruation, etc? Reply with a comment below, no quote RTs.



Let's laugh at these dummies together!