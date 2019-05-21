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/Новини медицини

Названі найбезглуздіші упередження чоловіків щодо жінок

13.7тЧитати матеріал російською

Жінки з усього світу в мережі розповіли про найдивніші упередження чоловіків про жіночий організм.

Відповіді дівчата залишали в Twitter під постом користувача з ніком Brownandbella, яка попросила написати про чоловічі помилки.

Так, згідно з відповідями, далеко не всі чоловіки розуміють, чим відрізняються піхва та сечівник.

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"Мій бойфренд був у шоці, коли дізнався, що вагіна – не те місце, звідки ми ходимо в туалет. Він мені не повірив, довелося показувати", – розповіла одна з дівчат.

За словами іншої, її однокласник уявляв собі овуляцію (вихід яйцеклітини в матку) зовсім не так, як вона відбувається насправді. "Хіба жінка не відчує протяг, коли яйце вийде?" – запитав хлопець на уроці.

Названі найбезглуздіші упередження чоловіків щодо жінок

Elena's Models blog

Також у чоловіків є помилки щодо менструації, вважаючи, що це захворювання. Одна з дівчат у мережі повідала історію про свого брата, який пожалів сестру через те, що менструації трапляються з нею по вихідних.

Деякі чоловіки вважали, що тампоном можна позбутися незайманості, або те, що ним можна користуватися кілька разів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтолог назвала топ-5 продуктів, які дуже негативно впливають на організм і здоров'я жінки.

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Теги
жінкиздоров'я
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Судя по дибилизму, опрос был вна украине
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Yarema Yurchik, если вы верите что 5лет бьетесь с армией России, то кто из нас тупее?)
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Yarema Yurchik
Yarema Yurchik
Pyankovsky Alexey, та нет, такой дебилизм присущ только рАсеянам, ведь только рАсеяне могут быть такими тупыми во всём
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