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Названа звичка чоловіків, що знижує розумові здібності дітей

7.2тЧитати матеріал російською

Куріння впливає на організм чоловіка і знижує когнітивні здібності його потомства.

Американські вчені з Університету штату Флорида в Таллахасі, прийшли до висновку, що в групі ризику не тільки діти, але й онуки, повідомляє MedicalXpress.

Дослідження проводилося на лабораторних мишах. Протягом 12 тижнів, самці отримували нікотиновий розчин, після чого запліднювали самок. У наслідок, як виявили фахівці, їхнє потомство мало різні недоліки, такі як: гіперактивність, дефіцит уваги і когнітивні порушення.

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Правда, коли самок схрестили з самцями без нікотинової залежності, їхнє потомство також мало значні порушення, але їх ступінь був значно нижчим.

За словами вчених, молекули, що включають і вимикають певні ділянки ДНК, зачіпають ген, який кодує дофаміновий рецептор D-2 молекулу, яка відіграє важливу роль у розвитку мозку і процесі навчання дитини.

Дивіться на OBOZREVATEL, як покращується самопочуття через кілька днів після відмови від куріння.

Об'єкти
куріннядітиздоров'яхвороба
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