Названа зарплата глави МОЗ: скільки отримала за вересень

Міністру охорони здоров'я України Зоряні Скалецькій за вересень була нарахована зарплата в розмірі 15 896 грн.

Про це повідомили в Департаменті фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності МОЗ, передає УНН.

"Заробітна плата, нарахована міністру охорони здоров'я України Скалецького Зоряне Степанівні за вересень 2019 року, становить 15 896,10 грн", - йдеться у відповіді на запит.

Зоряна Скалецька 24 канал

У свою чергу середня зарплата в міністерстві за вересень склала понад 23 тис. грн.

"Середня нарахована заробітна плата в Міністерстві охорони здоров'я України за вересень 2019 року становить 23 426,33 гривень", - зазначили в МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше МОЗ потрапив в скандал через російські соцмережи, заборонені в Україні рішенням РНБО.

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