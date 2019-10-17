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Названа зарплата глави МОЗ: скільки отримала за вересень

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Міністру охорони здоров'я України Зоряні Скалецькій за вересень була нарахована зарплата в розмірі 15 896 грн.

Про це повідомили в Департаменті фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності МОЗ, передає УНН.

"Заробітна плата, нарахована міністру охорони здоров'я України Скалецького Зоряне Степанівні за вересень 2019 року, становить 15 896,10 грн", - йдеться у відповіді на запит.

Зоряна Скалецька

Зоряна Скалецька

24 канал

У свою чергу середня зарплата в міністерстві за вересень склала понад 23 тис. грн.

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"Середня нарахована заробітна плата в Міністерстві охорони здоров'я України за вересень 2019 року становить 23 426,33 гривень", - зазначили в МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше МОЗ потрапив в скандал через російські соцмережи, заборонені в Україні рішенням РНБО.

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Особа
Зоряна Скалецька
Місце
Україна
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