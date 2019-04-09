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/Новини медицини

Названа "таблетка", яка швидко позбавить від стресу

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У США вчені з Мічиганського університету довели, що півгодинна прогулянка на природі сприяє зняттю стресу.

Дослідники відзначили, що під час відпочинку не варто користуватися телефоном та мобільним інтернетом, передає Frontiers in Psychology.

Автори роботи назвали цей спосіб "натуральною таблеткою", яка дозволяє значно знизити рівень гормонів стресу.

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"Ми вже точно знаємо, що стрес, викликаний підвищеним рівнем кортизолу, знижується, коли ви проводите час на природі", – розповіла Мері Керол Хантер, одна з авторів статті.

Експеримент із добровольцями показав, що 20-хвилинної прогулянки на природі досить, щоб значно знизити рівень кортизолу. Також його зниженню сприяв відпочинок за містом, сидячи або гуляючи десь у сільській місцевості.

"Потрібно приймати "натуральну таблетку" в денний час, не займатися спортом і уникати соціальних мереж, інтернету, телефонних дзвінків, розмов і читання", – наголосила Хантер.

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США
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