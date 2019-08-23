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/ Новини медицини

Названа смертельна небезпека від безсоння

1.1т Читати матеріал російською

Безсоння підвищує ризик розвитку ішемічної хвороби серця, інсульту і серцевої недостатності.

Про це заявили шведські вчені з Каролінського інституту в Стокгольмі, вивчивши дані 1,3 млн осіб, передає EurekAlert.

У дослідженні вчені враховували генетичні чинники безсоння, що дозволило визначити чіткий причинно-наслідковий взаємозв'язок між недосипом і захворюваннями серця. Виявилося, що володіння варіантами генів, які сприяють безсонню, підвищує ризик інсульту та інших порушень.

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Дитяче бессоння призводить до поганих наслідків

Згідно з результатами попередніх досліджень обсервацій, безсоння, яке вражає 30% населення світу, сприяє розвитку серцевої недостатності.

Однак цей тип досліджень не здатний виявити причинно-наслідковий зв'язок, тому залишалася можливість, що проблеми з серцем погіршують якість сну.

Безсоння

Безсоння

Як повідомляв OBOZREVATEL, знайдений несподіваний засіб для лікування безсоння.

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Місце
Швеція Стокгольм
Теги
медицина здоров'я хвороба
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