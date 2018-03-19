Названа ще одна смертельна небезпека алкоголю

Про шкоду алкоголю було сказано вже багато, тому кожен може прочитати хоч невелику, але лекцію про спиртне і наслідки його розпивання.

Однак європейські кардіологи в результаті спостережень і досліджень виявили ще одну смертельну небезпеку алкоголю, пише MedicalXpress. За їхніми словами, чим більше алкоголю випито, тим вищий ризик серцевого нападу.

Прийом алкоголю медики пов'язують з фібриляцією передсердь, одним із видів серцевої недостатності, який може протікати в хронічній формі, але в результаті призвести до летального результату.

Зокрема, під час досліджень за участю 3 тисяч молодих людей кардіологи знайшли зв'язок між тахікардією синуса і концентрацією алкоголю в організмі. Також з вживанням алкоголю були пов'язані і негативні показники ЕКГ-обстеження.

"Чим більше спиртного ви п'єте, тим вищий ваш серцевий ритм", - наголосив д-р Стефан Бруннер, мюнхенський кардіолог, один із провідних авторів дослідження.

Раніше "МедОбоз" розповідав про вплив алкоголю на потенцію.