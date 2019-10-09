Названа "алкогольна" причина появи прищів

Надмірне вживання алкоголю може викликати вугровий висип на обличчі.

Як пише видання The Sun, проблеми зі шкірою виникають через лопания кровоносних судин на обличчі.

В алкоголі міститься багато цукру, що призводить до зморшок та інших неприємних метаморфоз на обличчі. Крім того, на обличчі будуть з'являтися мішки і темні кола під очима.

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Так, вчені радять вживати не більше шести келихів пива або тих же шести келихів вина в тиждень.

"Також рекомендується не пити все за один раз, а розподіляти протягом тижня", – пише видання.

Крім того, зловживання алкоголю може призвести до зламу волосся, адже алкоголь призводить до дегідратації, що, в свою чергу, впливає на волосяні фолікули.

Прищі

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-глава МОЗ України Уляна Супрун дала поради по догляду за шкірою і як правильно боротися з прищами.

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