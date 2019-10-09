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Названа "алкогольна" причина появи прищів

1.4т Читати матеріал російською

Надмірне вживання алкоголю може викликати вугровий висип на обличчі.

Як пише видання The Sun, проблеми зі шкірою виникають через лопания кровоносних судин на обличчі.

В алкоголі міститься багато цукру, що призводить до зморшок та інших неприємних метаморфоз на обличчі. Крім того, на обличчі будуть з'являтися мішки і темні кола під очима.

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Так, вчені радять вживати не більше шести келихів пива або тих же шести келихів вина в тиждень.

"Також рекомендується не пити все за один раз, а розподіляти протягом тижня", – пише видання.

Крім того, зловживання алкоголю може призвести до зламу волосся, адже алкоголь призводить до дегідратації, що, в свою чергу, впливає на волосяні фолікули.

Прищі

Прищі

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-глава МОЗ України Уляна Супрун дала поради по догляду за шкірою і як правильно боротися з прищами.

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Теги
алкоголь медицина здоров'я
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