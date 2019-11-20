Названа причина, чому з віком росте живіт

У людей з віком через уповільнення організму спалювати жир починає рости живіт.
До такого висновку прийшли вчені з США, провівши досліди на мишах, передає РІА "Новости".
Згідно з дослідженням, у літніх мишей імунні В-клітини в черевному жирі несподівано починають розростатися, що призводить до порушення обміну речовин і виникнення запалення. Тобто в молодому віці ці імунні клітини організм перемагає, а в більш зрілому вони просто залишаються в черевній порожнині.
Фахівці повідомили, що побороти цю недугу можна. Вчені заявили, що потрібно перевірити ефективність впливу на погано працюють жирові В-клітини препаратів, які використовують в лікуванні деяких видів раку.
Якщо результат буде позитивним, тоді можна буде знизити рівень таких вікових захворювань обміну речовин, як діабет другого типу і атеросклероз.
Ожиріння
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Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтолог розповіла, як прибрати жир на животі.
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