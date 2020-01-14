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Названа несподівана небезпека жувальних гумок

1.5т
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Тривале використання жувальної гумки може призвести до розвитку головних болів.

Як зазначає стоматолог Дмитро Смирнов, захоплюватися жуйкою не варто, якщо і використовувати, то нечасто і зовсім недовго.

"Жувальна гумка – це засіб гігієни, такий же, як і зубна паста. Але при цьому ніхто ж не жує пасту тільки тому, що їм подобається її смак і запах. Так і з жуйкою справи – використовувати її можна не довше 3-5 хвилин, щоб хоч трохи очистити зуби від залишків їжі", – цитує його слова "Аргументи і факти".

Вчені повідомили, що жувальні гумки можуть викликати часті головні болі

Вчені повідомили, що жувальні гумки можуть викликати часті головні болі

focus.ua

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Як зазначив доктор, якщо ж дорослі і діти починають жувати жуйку постійно, тривалий час, вони починають проводити надлишкове і абсолютно непотрібне тренування жувальних м'язів щелепи. Через це легко може розвинутися їх гіпертрофія, що в подальшому легко призводить до появи головних болів.

Так що захоплюватися жуйкою не варто, якщо і використовувати, то нечасто і зовсім недовго. При цьому розраховувати, що вона допоможе повністю очистити зуби від нальоту їжі, не доводиться.

Як писав OBOZREVATEL, лікар-дієтолог розповіла, чому вранці потрібно їсти вуглеводи.

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Автор
Гліб Іванов
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