Названа неочікувана причина смертей

Люди похилого віку, у яких спостерігаються випадкові зміни в щоденній руховій активності, найбільше піддаються ризику травм, інвалідності та навіть смертей.

Це з'ясували вчені зі США та Канади, написав EurekAlert!.

У дослідженні, яке тривало протягом 13 років, взяли участь 1275 чоловік. Фахівці контролювали фізичну активність людей за допомогою моніторів, одягнутих на зап'ястя.

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Так, вчені продемонстрували, що в учасників, які раптово починали рухатися активніше або поводитися спокійніше близько 1-90 хвилин або більше двох годин, підвищувався ризик розвитку слабкості та інвалідності з порушеннями повсякденної діяльності протягом наступних 13 років.

Люди з такою "картиною рухової активності" також помирали в 1,6 раза частіше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, забруднення повітря може бути причиною вдвічі більшої кількості смертей, ніж вважалося раніше. А люди помирають здебільшого від серцево-судинних захворювань, спровокованих хронічною дією аерозолів.

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