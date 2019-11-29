Названа безпечна доза алкоголю для чоловіків та жінок

Безпечна доза алкоголю для чоловіків в день складає 24 грами, а для жінок – не більше 12 грамів.

До такого висновку прийшли німецькі дослідники, передає видання Focus.

За словами фахівців, максимальна денна доза алкоголю, за даними експертів, склала 0,3 літра пива для жінок або келих вина, а для чоловіків – 0,6 літра пива або два келихи вина.

При цьому, щоб убезпечити себе від згубного впливу спиртного, рекомендується повністю відмовити від алкоголю. Згідно з останніми дослідженнями, спиртне не тільки перешкоджає засвоєнню корисних речовин, але і не дає організму "сприймати" вітаміни. У підсумку, брак останніх призводить до розвитку серйозних хвороб, зокрема злоякісних пухлин.

Алкоголь

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