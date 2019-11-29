Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини медицини

Названа безпечна доза алкоголю для чоловіків та жінок

Читати матеріал російською

Безпечна доза алкоголю для чоловіків в день складає 24 грами, а для жінок – не більше 12 грамів.

До такого висновку прийшли німецькі дослідники, передає видання Focus.

За словами фахівців, максимальна денна доза алкоголю, за даними експертів, склала 0,3 літра пива для жінок або келих вина, а для чоловіків – 0,6 літра пива або два келихи вина.

Новини
Алкоголь не зігріває тіло взимку, а навпаки: імунолог

При цьому, щоб убезпечити себе від згубного впливу спиртного, рекомендується повністю відмовити від алкоголю. Згідно з останніми дослідженнями, спиртне не тільки перешкоджає засвоєнню корисних речовин, але і не дає організму "сприймати" вітаміни. У підсумку, брак останніх призводить до розвитку серйозних хвороб, зокрема злоякісних пухлин.

Алкоголь

Алкоголь

Як повідомляв OBOZREVATEL, медики назвали "смертельно небезпечний" вік для чоловіків і жінок.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Тимур Григоренко
Місце
Німеччина
Теги
медицина алкоголь
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
7
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини