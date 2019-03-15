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/Новини медицини

Навушники Apple можуть викликати рак: вчені зробили скандальну заяву

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У США вчені заявили, що навушники AirPods від компанії Apple можуть викликати рак.

Більше 250 осіб підписали петицію проти використання гаджетів, які поширюють радіосигнали по Wi-Fi, Bluetooth і стільниковий зв'язок, пише The Daily Mail.

У документі сказано, що AirPods розташовані глибоко в вушному каналі, і при його використанні тендітні частини органу можуть піддаватися небезпечній радіації.

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Бездротові AirPods наприклад, "з'єднуються один з одним, використовуючи магнітне поле індукції, змінне магнітне поле, посилаючи через ваш мозок сигнали для зв'язку з іншими", пояснив доктор Джоел Московіц.

Наразі фахівцями не було виявлено достатньої кількості доказів зв'язку використання бездротових навушників і появи раку. Але вчені продовжують проводити відповідні тести.

AirPods

AirPods

Як повідомляв OBOZREVATEL, Apple готує революцію в нових iPhone.

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Місце
США
Тег
Apple
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