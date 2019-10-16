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Народила в 75 років: жінка встановила новий рекорд

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В Індії мешканка штату Раджастан Прабха Деві народила у віці 75 років недоношену дівчинку.

Жінка і її 80-річний чоловік зачали дитину за допомогою екстракорпорального запліднення (ЕКЗ), повідомляє The Sun.

Дівчинка народилася на тридцятому тижні вагітності, вона важила при народженні менше 700 грам.

В Індії жінка народила в 75 років недоношену дівчинку

В Індії жінка народила в 75 років недоношену дівчинку

The Sun

В Індії жінка народила в 75 років недоношену дівчинку

В Індії жінка народила в 75 років недоношену дівчинку

The Sun

За словами лікарів, їм довелося зробити вимушений кесарів розтин, оскільки вік матері не дозволяв народити природним шляхом.

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Відразу після пологів немовля підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Медики відзначають, що зараз стан дівчинки стабілізувався.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в індійському штаті Андхра-Прадеш 74-річна Ерраматті Мангаямма народила двійню за допомогою екстракорпорального запліднення.

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Індія
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