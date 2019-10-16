Народила в 75 років: жінка встановила новий рекорд

В Індії мешканка штату Раджастан Прабха Деві народила у віці 75 років недоношену дівчинку.

Жінка і її 80-річний чоловік зачали дитину за допомогою екстракорпорального запліднення (ЕКЗ), повідомляє The Sun.

Дівчинка народилася на тридцятому тижні вагітності, вона важила при народженні менше 700 грам.

В Індії жінка народила в 75 років недоношену дівчинку The Sun

В Індії жінка народила в 75 років недоношену дівчинку The Sun

За словами лікарів, їм довелося зробити вимушений кесарів розтин, оскільки вік матері не дозволяв народити природним шляхом.

Відразу після пологів немовля підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Медики відзначають, що зараз стан дівчинки стабілізувався.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в індійському штаті Андхра-Прадеш 74-річна Ерраматті Мангаямма народила двійню за допомогою екстракорпорального запліднення.

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