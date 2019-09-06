Народила в 74 роки: жінка встановила світовий рекорд

В індійському штаті Андхра-Прадеш 74-річна Ерраматті Мангаямма народила двійню за допомогою екстракорпорального запліднення (ЕКЗ).

У листопаді 2018 року вона звернулась за допомогою в клініку репродуктивного здоров'я, яка вирішила оплатити більшу частину процедур. Медики були впевнені, що вагітність стане історичною подією, пише Hindustan Times.

"Для ЕКЗ використовували донорські яйцеклітини. Запліднення пройшло успішно", - йдеться в повідомленні.

У січні поточного року жінку поклали в лікарню і протягом всієї вагітності стежили за її здоров'ям. "Її регулярно обстежували кардіологи, пульмонологи, гінекологи і дієтологи", - пояснив директор клініки Санакаяла Умашанкар.

Ерраматті Мангаямма Hindustan Times

Ерраматті Мангаямма Hindustan Times

У четвер вранці, 5 вересня, на світ з'явилися дві здорові дівчинки з допомогою кесаревого розтину. "Операція пройшла благополучно, - підкреслив Умашанкар, який проводив пологи. - Мати і немовлята здорові і не мають ускладнень".

"Не можу висловити свої емоції словами. Мої 60 років безуспішних спроб завагітніти нарешті закінчилися, - розповіла Мангаямма. - Більше ніхто не назве мене безплідною".

Коли Мангаямма підтвердить свій вік документально, вона стане найстаршою жінкою, якій вдалося народити. Поточний рекорд належить іспанці Марії дель Кармен Бусада де Ларі, яка стала матір'ю двійнят в 66 роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в штаті Уттар-Прадеш (Індія) народилася "триголова" дівчинка, яка страждає на рідкісну хворобу.

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