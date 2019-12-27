Назву не розголошують: в Україні заборонили смертельний наркоз

У медичних установах України заборонили використання препаратів для наркозу, після застосування яких у лікарні Кам'янського постраждали люди й одна пацієнтка померла.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА Валерій Сердюк, передає "Радіо Свобода". Назви препаратів поки не оприлюднюють.

Сердюк розповів, що перелік препаратів, використаних під час операцій у лікарні Кам'янського, оперативно визначили та направили екстрене повідомлення через Міністерство охорони здоров'я України.

"Це оповіщення дано на всю Україну", – сказав він. Сердюк, посилаючись на висновки головного анестезіолога МОЗ, заявив, що дії лікарів у ситуації, що склалася в Кам'янському, були професійними.

Ілюстрація Версія.Інфо

"Вчасно фахівці оцінили ті ускладнення, які виникли після операцій, вчасно була здійснена консультація, був оперативно організований консиліум, хворі були перевезені в обласну лікарню імені Мечникова.

Не вдалося врятувати одну 41-річну жінку, інші всі живі. Усі фахівці спрацювали професійно", – сказав директор департаменту охорони здоров'я ОДА.

Як писав OBOZREVATEL:

У Кам'янському Дніпропетровської області через неякісний наркоз померла жінка, ще шестеро людей постраждали. Також є постраждалі й у Вінниці.

Перед смертю у пацієнтки Віти Кисіль був критичний стан, у неї почорніли вуха та кінцівки. За словами головлікаря, врятувати її було практично неможливо.

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