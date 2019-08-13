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Наймасштабніша за роки незалежності: Київ атакував спалах небезпечної хвороби

1.8т Читати матеріал російською

За останні півроку в Києві стався наймасштабніший спалах кору з часів незалежності України.

Всього за 6 місяців 2019 року цією хворобою в столиці заразилися понад 5 тисяч осіб, із яких майже 3 тисяч – дорослі. Про це, як передає УНІАН, повідомила директор Департаменту охорони здоров'я Києва Валентина Гінзбург.

Відомо, що такі показники в три рази перевищують кількість захворілих за аналогічний період 2018 року.

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Гінзбург уточнила, що близько 50% хворих потребували госпіталізації через тяжкий перебіг хвороби.

Крім того, в 2019 році від кору померло двоє дорослих, які не були щеплені та звернулися до лікарів надто пізно.

"Сьогодні вже нічого, крім щеплень, не убезпечить Київ від спалахів і епідемій вакцинокерованих інфекційних хвороб", – підкреслила директор Департаменту охорони здоров'я.

Вона зазначила, що ситуація, в якій опинилася столиця і Україна загалом – результат втрати колективного імунітету.

"Просто кілька цифр, які вражають. У 2015 році в Києві на кір хворіло 5 осіб. У 2016-му – 3. У 2017-му – 87. У 2018-му – 3045. А за півроку 2019-го – більше 5000", – розповіла вона.

Ілюстрація

Ілюстрація

Народна Правда

Як уже писав OBOZREVATEL, дитина, яка не отримала своєчасне щеплення, може не тільки захворіти сама, але і заразити інших. Через це в квітні 2019 року Верховний суд України постановив, що невакцинованим дітям не можна відвідувати дитячий садок.

Спалах кору в Україні почався влітку 2017 року. За даними Міністерства охорони здоров'я, у 70% хворих не було необхідних щеплень (обох чи лише одного). У зв'язку з безпрецедентною епідемією МОЗ скасував вікові обмеження на безкоштовні вакцинації. Наразі зробити щеплення безкоштовно можуть як діти, так і дорослі.

Календар обов'язкових щеплень

Календар обов'язкових щеплень

moz.gov.ua

Детальніше про причини, симптоми і профілактику кору можна прочитати на MedOboz.

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Теми
Спалах кору здоров'я Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
кір хвороба
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Ну можно зато сказать "спасибо" от имени российских преподавателей, медиков и учащихся,по крайней мере, московских. Благодаря вам, долбодятлы, титр проверили у всех, а кто не вакцинировался, или без иммунитета, привили. От компании "Инвитро" и аналогичных - земной поклон. Столько бабла на анализах подняли
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