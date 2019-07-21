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/ Новини медицини

На Україну насувається небезпечна епідемія: лікар розповів, як захиститися

12.7т Читати матеріал російською

На Україну насувається епідемія дифтерії – гострої бактеріальної інфекції, яка загрожує тяжкими ускладненнями.

Про це повідомив в ефірі ObozTV член Асоціації сімейних лікарів України Юрій Зінчук.

"У нас від кору була досить вагома смертність, але найстрашніше – що насувається епідемія дифтерії", – попередив лікар.

На уточнююче запитання, чи зафіксований уже спалах дифтерії в Україні, він відповів: "Так, вже починається. Буде. Ми очікуємо цього".

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Щоб захиститися від хвороби, Зінчук закликав своєчасно вакцинуватися. Він нагадав, що щеплення від правця і дифтерії робиться раз на 10 років, тобто його необхідно повторювати і в дорослому віці.

"У нас багато років не закуповувалася вакцина для дорослого населення... На сьогоднішній день вона в достатній кількості, дешева вакцина, але дуже якісна, дає хороший імунітет", – додав медик.

Найбільш ефективним методом профілактики дифтерії є вакцинація

Найбільш ефективним методом профілактики дифтерії є вакцинація

The Financial Times

OBOZREVATEL нагадує, що ще в 2018 році про очікуваний спалах дифтерії в Україні попереджав відомий лікар-педіатр Євген Комаровський. За його словами, при дифтерії без сироватки вмирає 50%. З сироваткою смертність становить близько 10-15% у кращих клініках світу.

Детальніше про причини, симптоми і лікування дифтерії можна прочитати на MedOboz.

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Теми
здоров'я Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Юрій Зінчук
Місце
Україна
Теги
щеплення хвороба епідемія кору Поради лікаря здоров'я
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Мёд реформа в действии!
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Ё, xoxлы и так всю страну зacpaли!
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Крым Андрей
Крым Андрей
Да это нормально. В некоторых странах Африки та же самая муйня творится. И ничего. Так что не нужно поднимать безосновательной паники.
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