На Україну насувається небезпечна епідемія: лікар розповів, як захиститися

На Україну насувається епідемія дифтерії – гострої бактеріальної інфекції, яка загрожує тяжкими ускладненнями.

Про це повідомив в ефірі ObozTV член Асоціації сімейних лікарів України Юрій Зінчук.

"У нас від кору була досить вагома смертність, але найстрашніше – що насувається епідемія дифтерії", – попередив лікар.

На уточнююче запитання, чи зафіксований уже спалах дифтерії в Україні, він відповів: "Так, вже починається. Буде. Ми очікуємо цього".

Щоб захиститися від хвороби, Зінчук закликав своєчасно вакцинуватися. Він нагадав, що щеплення від правця і дифтерії робиться раз на 10 років, тобто його необхідно повторювати і в дорослому віці.

"У нас багато років не закуповувалася вакцина для дорослого населення... На сьогоднішній день вона в достатній кількості, дешева вакцина, але дуже якісна, дає хороший імунітет", – додав медик.

Найбільш ефективним методом профілактики дифтерії є вакцинація The Financial Times

OBOZREVATEL нагадує, що ще в 2018 році про очікуваний спалах дифтерії в Україні попереджав відомий лікар-педіатр Євген Комаровський. За його словами, при дифтерії без сироватки вмирає 50%. З сироваткою смертність становить близько 10-15% у кращих клініках світу.

Детальніше про причини, симптоми і лікування дифтерії можна прочитати на MedOboz.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!