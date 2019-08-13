На світ насувається нова смертоносна епідемія: що відомо

Землю в найближчому майбутньому може накрити смертоносна епідемія, викликана еволюцією бактерії Clostridium difficile, яка викликає інфекційне захворювання кишечника – псевдомембранозний коліт.

Такий висновок зробила міжнародна група вчених, проаналізувавши геном 906 штамів клостридії, виділених з людини, тварин (собак, свиней і коней) і довкілля, пише Лента з посиланням на Science Daily.

За словами дослідників, розсадником смертельної бактерії є медичні установи. Зараз формується різновид мікроорганізму, який стійкий до дезінфікуючих засобів і легко поширюється. Найчастіше у хворих спостерігаються інтоксикація, діарея, біль у животі і лейкоцитоз (підвищення кількості лейкоцитів у крові), проте мікроорганізм може спровокувати і небезпечні для життя стани, наприклад сепсис.

На світ насувається страшна епідемія колаж

Вчені стверджують, що цей штам присутній у 70% зразків, узятих у пацієнтів лікарень. Він має мутації, які дозволяють бактерії краще засвоювати цукри. Результати дослідження показали, що мікроорганізми активніше колонізують кишечник мишей, раціон яких багатий на вуглеводи.

Довідка. Бактерія Clostridium difficile вперше з'явилася близько 76 тисяч років тому, проте кількість різних штамів почала збільшуватися в кінці XVI століття з появою перших лікарень. Бактерії формують спори, стійкі до впливу зовнішнього середовища і легко передаються від людини до людини. До захворювань часто призводить прийом антибіотиків, які знищують корисну мікрофлору і сприяють зростанню клостридій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Землі напророкували епідемію страшної хвороби, яка вбиває дітей і людей похилого віку.

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