На Полтавщині після апендициту померла 14-річна дівчинка: лікарів звинуватили в недбалості

У Миргороді Полтавської області в місцевій районній лікарні 14-річна дівчинка померла після операції з видалення апендициту.

Подробиці інциденту розповів у своєму Facebook член Спілки журналістів України, лікар за фахом Юрій Климченко. На його думку, причиною трагедії могла бути помилка лікарів.

За його словами, 14-річній Олені Пупко, мешканці с. Савинці Миргородського району, "стало погано" 26 вересня під вечір, коли виникли болі в животі і нудота. Вранці наступного дня, 27 вересня, дід і мати на своєму авто відвезли дівчинку до миргородської лікарні.

"Там дитину оглянули гінеколог і хірург, призначили необхідні лабораторні аналізи і тримали її без будь-яких дій до самого вечора. На операцію хірурги взяли з діагнозом гострий апендицит аж о 18:30 і оперували близько двох годин. Після чого її у важкому стані відправили в реанімаційне відділення, де вона незабаром цього самого пізнього вечора і померла", – повідомив член Спілки журналістів України.

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Клімченко припустив, що апендицит у дівчини ускладнився перитонітом (запаленням черевної порожнини), але висловив упевненість, що Олена могла б жити.

За його словами, у батьків дитини виникла низка питань до медиків:

чому одразу не встановили протягом цілого робочого дня вірний діагноз і чому раніше не взялися оперувати?

чи правдиво скаже про причини смерті дитини завідувач патологоанатомічним відділенням лікарні?

чи вірно проводилися післяопераційні заходи?

"Гадаю, за таке байдуже і непрофесійне ставлення до хворої дитини і своєї роботи потрібне детальне розслідування цієї справи і покарання винних", – заявив Климченко.

"20 жовтня цього року Олені Пупко виповнилося б 15 років і батько вже почав збирати кошти на подарунок на день народження – новий мобільний телефон..." – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені провели дослідження і встановили, що лікарі припускаються помилок при лікуванні приблизно кожного 12-го пацієнта.

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