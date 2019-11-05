На їжу 3 грн: стало відомо про катастрофічну ситуацію в лікарнях України

В українських лікарнях катастрофічно не вистачає грошей на харчування пацієнтів. На кожну людину в день виділяється всього 3 гривні.

Про це повідомляє ТСН. Головлікар однієї з районних лікарень зізнався, що в лікарні доводиться самостійно пекти булочки, щоб хоч якось викрутитися з ситуації.

Овочі привозять фермери-благодійники – щось жертвують, щось продають за пільговими цінами. З державного бюджету лікарня отримує 60% фінансування, також допомагає районний бюджет, але вкластися в норми харчування МОЗ, які існують з 2013 року, це ніяк не допомагає.

Згідно зі стандартами, хворий в загальному відділенні повинен отримувати стакан кефіру, сир і не менше 50 грам яловичини, крім овочів і фруктів, а також круп. Також передбачена птиця, риба і яйце.

Національна служба здоров'я, яка буде оплачувати послуги з 1 квітня, каже, що гроші на харчування закладені в тарифі за лікування в стаціонарі. Якою буде сума, поки невідомо.

"Заклади, які вибирають пацієнти, вони фінансово будуть вигравати. Вони будуть отримувати більше коштів у порівнянні з їх історичним фінансуванням з медичної субвенції", – додали у відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з новими ініціативами Міністерства охорони здоров'я України, різниця між державними і приватними лікарнями в нашій країні за кілька днів має зникнути.

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