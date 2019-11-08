На Хмельниччині від "вітамінів" раптово померла 4-річна дитина: відео

У Віньковецькій районній лікарні Хмельницької області 4-річний хлопчик раптово помер після уколу. Лікарі стверджують, що це була ін'єкція вітамінів.

Як розповіла мама дитини, вони привезли його в медзаклад, так як хлопчик скаржився на незначні болі в животі, передають "Факти". (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Після проведення обстеження нічого критичного не виявили, для профілактики вкололи нібито препарат для поліпшення захисних сил організму. Однак, хлопчик буквально через кілька секунд помер. Його реанімували майже 40 хвилин, але безрезультатно.

4-річний хлопчик помер від уколу Скріншот із відео

"Цей коензим композитум – це препарат такий, набір вітамінів і мінералів. Він йде при ацетономічному синдромі", – пояснив лікар-неонатолог Володимир Галанзовський, який призначив укол.

У той же час, судмедексперти прийшли до висновку, що у хлопчика було гостре запалення бронхів. Медики припустили, що це може бути вірус, тому що тиждень тому щось подібне вбило і 22-річну сусідку сім'ї хлопчика. Дівчина раптово померла від запалення легенів.

Родичі при цьому обурені тим, що лікарі намагаються пов'язати ці дві смерті, і вважають, що так намагаються виправдати свою некомпетентність.

У той же час, місцеві жителі також висувають версію, що обидва отруїлися хімікатами, якими аграрії кроплять свої угіддя.

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