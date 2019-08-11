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"На 90% – самонавіювання": лікар розвіяла міфи про метеозалежність

2.1т Читати матеріал російською

Тільки близько 10% людей насправді метеозалежні. У 90% погане самопочуття при перепадах погоди може викликатися самонавіюванням.

Про це розповіла в ефірі ObozTV лікар-невропатолог Юлія Івченко. "Більшість людей дивляться прогноз погоди щовечора, і "програмують" себе на те, який у них буде стан", – пояснила вона.

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Медик звернула увагу, що багато пацієнтів пов'язують зі змінами погоди біль у суглобах.

Однак, за її даними, такий зв'язок доведений лише частково. Зокрема, існує різниця між захворюваннями хребта, остеопорозом і запаленням суглобів.

"Проблеми з хребтом – це найчастіше запалення м'язів. Через те, що ми неправильно сидимо. Постава і все таке. Остеопороз – це вимивання кальцію з кісток. Грубо кажучи, кістка стає менш міцною через те, що її структура не така щільна", – зазначила Івченко.

"І погода тут вплинути аж ніяк не може. Впливає тільки харчування і спосіб життя, а на певному рівні – вже медикаментозне лікування", – роз'яснила невропатолог.

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Однак, за словами лікаря, різку зміну погоди дійсно можуть "відчувати" люди, у яких проблеми з великими суглобами – наприклад, колінними. Справа в тому, що в таких суглобах багато рідини, яка виступає "змащуванням"

"За дослідженнями таких людей знайшли зв'язок. Коли змінювався атмосферний тиск чи вологість, у них або посилювався біль, або порушувався обсяг руху в цих суглобах", – зауважила Івченко.

Біль в колінах дійсно може залежати від погоди, а ось біль у спині – навряд чи

Біль в колінах дійсно може залежати від погоди, а ось біль у спині – навряд чи

besthealthmag.ca

Як писав OBOZREVATEL, також Івченко розповіла про вплив магнітних бур на здоров'я. Найгостріше на них реагують люди з захворюваннями серцево-судинної і нервової системи, а також опорно-рухового апарату. Але неприємні відчуття можуть виникати і у абсолютно здорових людей – просто в меншій мірі.

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Теми
здоров'я Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Юлія Івченко
Теги
Поради лікаря погода
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