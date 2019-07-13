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М'ясоїдні бактерії вбили за 48 годин: американець заразився жахливою хворобою на пляжі

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У США чоловік з онкологією помер, заразившись м'ясоїдними бактеріями після купання у водоймі.

Інцидент стався в окрузі Окалуса в штаті Флорида, пише CBS News. При цьому дочка померлого, Шеріл Беннетт, звинуватила у трагедії представників місцевої влади.

За словами жінки, її батько помер всього за 48 годин після купання, оскыльки його імунна система була підірвана онкологічним захворюванням. Однак, він займався плаванням багато років, у чому сім'я та лікарі не бачили ризику.

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Колаж. Померлий чоловік із дочкою

Колаж. Померлий чоловік із дочкою

CBS News

"Нам надають недостатньо інформації про бактерії у воді. На кожному пляжі, в кожному місті та національному парку, в кожній затоці повинні бути вивішені знаки, де говориться, що "через природні бактерії у воді люди з відкритими ранами або слабкою імунною системою не повинні плалавати", – заявила Беннетт.

Вона додала, що в її батька не було глибоких ран на тілі, а тільки невеликі подряпини на руках і ногах, які майже зажили.

Незважаючи на це, через 12 годин після відпочинку на пляжі чоловік прокинувся з лихоманкою, ознобом і спазмами. Пізніше до симптомів додався сильний біль у ногах, а на спині з'явилася опухла рана.

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Лікарі заявили, що пацієнт міг заразиться бактеріями, які мешкали у воді, а ті могли викликати так звану м'ясоїдну інфекцію – некротизуючий фасциит.

Наслідки інфекції

Наслідки інфекції

facebook.com/cheryl.bennettwiygul

Наслідки інфекції

Наслідки інфекції

facebook.com/cheryl.bennettwiygul

Дочка померлого підкреслила, що не хоче залякувати людей або забороняти комусь купатися в природних водоймах, а лише хоче, щоб інші знали симптоми зараження і дізналися про небезпеку м'ясоїдних бактерій.

Як писав OBOZREVATEL, в австралійському місті Перт немовля заразився важкою хворобою в результаті обіймів із другом сім'ї. Здоров'я малятка остаточно прийшло в норму тільки у віці трьох років.

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Теми
здоров'я Літній відпочинок
Місце
США
Теги
хвороба смерть фотографии
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