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/Новини медицини

"Можна уникнути": Супрун назвала головну причину смертності в Україні

2.1тЧитати матеріал російською

В Україні найпоширенішою причиною смертності серед населення є серцево-судинні захворювання.

Їх можна запобігти, дотримуючись здорового способу життя, заявила на брифінгу в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, повідомляє Укрінформ.

"Найчастіше українці помирають від серцево-судинних захворювань – майже 2/3 від усіх випадків смерті, але цьому можна запобігти здоровим харчуванням, займатися фізичною активністю та виявляти хворобу на ранній стадії", – сказала Супрун.

Вона наголосила, що не слід забувати про візити до сімейного лікаря.

Смертність в Україні

Смертність в Україні

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Також за словами Уляни Супрун, в Україні досить поширений діабет 2-го типу. Проте, його теж можна запобігти, слідкуючи за здоров'ям.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українці очолили рейтинг смертності. Саме Україна опинилася на першому місці європейського рейтингу за смертністю від неправильного харчування.

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Особа
Уляна Супрун
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
Главная причина смертности в Украине – Порошенко и его команда
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