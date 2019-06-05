"Може настати смерть": українців атакувала небезпечна інфекція

В Україні почастішали випадки захворювання на ботулізм — небезпечну і потенційно смертельну інфекційну хворобу.

Яку небезпеку для здоров'я становить ботулізм, розповів у ефірі ObozTV лікар, кандидат медичних наук Віктор Сидоренко.

"Ботулізм виникає від ботулімічного токсину, він впливає на передачу нервових імпульсів. Може настати смерть, летальність без лікування — понад 50%. Лікування має бути специфічним, із застосуванням антитоксину", — розповів медик.

Як зазначив Сидоренко, за перших симптомів захворювання треба "про все забути і бігти викликати швидку допомогу, бо ти можеш просто не встигнути".

"На ботулізм можна захворіти, якщо ви вживаєте продукти, найчастіше консервовані, які були неналежним чином оброблені, скажімо, м'ясні та рибні консерви. Особливу увагу треба звертати на в'ялену або копчену рибу, надто ж на ту, яка приготовлена не у промислових умовах і продається на ринках, при дорогах", — повідомив він.

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Зазначимо, що інкубаційний період ботулізму може тривати від 2 годин до декількох днів. Хвороба розвивається гостро — вже через 12-36 годин починають проявлятися перші симптоми:

нудота;

блювота;

діарея;

біль у животі;

сухість у роті;

двоїння в очах;

опущення верхньої повіки (птоз);

труднощі під час ковтання;

знижена або відсутня реакція зіниць на світло.

Неврологічні симптоми зазвичай розвиваються симетрично і супроводжуються слабкістю і паралічем. Для людини з інтоксикацією ботулотоксином, найбільша загроза — зупинка дихання, викликана паралічем діафрагми.

Одразу після підтвердження діагнозу пацієнту за допомогою крапельниці вводиться протиботулічна сироватка, яка зупиняє подальше прогресування хвороби. Щоправда, якщо у хворого вже розвинувся параліч, швидко вилікувати його не вдасться. Все залежатиме від швидкості регенерації нервових закінчень, а цей процес може тривати як кілька тижнів, так і кілька місяців.

Слід розуміти, що чим довше пацієнт затягує звернення до лікаря, тим страшнішими можуть бути наслідки хвороби — від паралічу до смерті.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві через споживання сушеної риби, виготовленої в домашніх умовах, почастішали випадки захворювання на ботулізм.

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