МОЗ усунув главу Інституту раку, що оскандалилася корупцією

Директорку Національного інституту раку Олену Колесник усунули від виконання посадових обов'язків на час проведення комісійної перевірки Міністерства охорони здоров'я.
Про це на засіданні Комітету з питань охорони здоров'я заявив заступник глави МОЗ Андрій Семиволос, передає LB.ua. Передбачається, що перевірка триватиме до грудня 2019 року.
"Колесник усунута від виконання обов'язків директорки, її обов'язки на час проведення розслідування покладено на заступника з організаційно-методичної роботи (Лукашенко А. В.). Перевірка проводиться зокрема щоб виявити відповідність директора займаній посаді, згідно з її контрактом. Ми рухаємося до реорганізації", – заявив Семиволос.
Колесник відсторонили від посади в Інституті раку
Facebook Ольги Стефанишиної
Колесник відсторонили від посади в Інституті раку
Facebook Олександри Устинової
Він зачитав також відповідний наказ. Колесник поставила свій підпис під документом, підтвердивши, що з рішенням вона ознайомлена.
Нагадаємо, що раніше міністерство оприлюднило звіт про аудит в Інституті раку. У медзакладі виявили безліч порушень і недостачу матеріальних цінностей. Відомості були передані у правоохоронні органи.
МОЗ усунув главу Інституту раку
focus.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
16 вересня у лікарів Інституту раку провели обшуки та вилучили незаконно отримані кошти. 17 вересня їм оголосили про підозру.
За підсумками перевірки були виявлені численні порушення та сотні тисяч недостачі.
Перед цим Соколова з'ясувала, що директорка Національного інституту раку Олена Колесник причетна до масштабних корупційних схем із ліками і живе невідповідно до своїх статків.
Також на побори в Інституті раку звернула увагу онкохвора журналістка Яна Осадча.
У 2018 році у медустанові спалахнув скандал через те, що його працівниця, кандидатка медичних наук Анна Губарєва відмовилася лікувати воїна АТО Віталія Драгана за пільговою системою, заявивши, що "ніяких пільг не буде, бо ти вбивав "братній" народ".
Пізніше стало відомо, що лікарку звільнили із займаної посади.
Але незабаром Губарєва була поновлена на роботі і навіть отримала підвищення. Вона стала секретаркою Комісії з питань етики при Інституті, яка відповідає за узгодження проведення клінічних випробувань.
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