МОЗ усунув главу Інституту раку, що оскандалилася корупцією

Директорку Національного інституту раку Олену Колесник усунули від виконання посадових обов'язків на час проведення комісійної перевірки Міністерства охорони здоров'я.

Про це на засіданні Комітету з питань охорони здоров'я заявив заступник глави МОЗ Андрій Семиволос, передає LB.ua. Передбачається, що перевірка триватиме до грудня 2019 року.

"Колесник усунута від виконання обов'язків директорки, її обов'язки на час проведення розслідування покладено на заступника з організаційно-методичної роботи (Лукашенко А. В.). Перевірка проводиться зокрема щоб виявити відповідність директора займаній посаді, згідно з її контрактом. Ми рухаємося до реорганізації", – заявив Семиволос.

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Він зачитав також відповідний наказ. Колесник поставила свій підпис під документом, підтвердивши, що з рішенням вона ознайомлена.

Нагадаємо, що раніше міністерство оприлюднило звіт про аудит в Інституті раку. У медзакладі виявили безліч порушень і недостачу матеріальних цінностей. Відомості були передані у правоохоронні органи.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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