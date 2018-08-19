МОЗ попереджує: українцям пояснили, чим небезпечні електронні сигарети

Популярні в Україні електронні сигарети і системи нагрівання тютюну можуть бути не менш небезпечними для здоров'я, ніж звичайні сигарети.

Про це розповіла в ефірі ObozTV фахівець відділу профілактики вживання тютюну і алкоголю ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України" Катерина Римаренко. За її словами, ані МОЗ, ані Всесвітня організація охорони здоров'я, не рекомендують використовувати ці кошти як альтернативу звичайним сигаретам.

"Пристрої досить нові, і ще немає наукової бази для того, щоб говорити, що вони менш безпечні для організму", - пояснила представник МОЗ.

Римаренко також підкреслила, що ринок електронних сигарет в Україні абсолютно не врегульований: "Ми не знаємо, що ми купуємо, якої якості ці продукти. Відповідно, це велика небезпека".

"Дуже неадекватно маркуються рідини для електронних сигарет. Часто там не вказується інформація про те, що входить до складу цієї рідини. Наприклад, може бути дуже велика доза нікотину, людина її не розрахує, заправить в електронну сигарету і може таким чином отруїтися", - пояснила вона.

Також Римаренко розповіла про пристрої для нагрівання тютюну, що набирають популярність.

"Організація, яка просуває ці пристрої, намагається вийти на різні ринки в різних країнах і позиціонує їх як менш шкідливі для здоров'я. Але говорити про це ще рано. Навіть у США цій корпорації відмовили в наданні висновку про те, що пристрої є менш шкідливими" , - заявила представник МОЗ.

"Ми можемо говорити, що вони виділяють менше смол, але про те, що це менш негативно впливає на організм, говорити передчасно. Це маркетинговий хід. ВООЗ говорить про те, щоб утриматися від цих методів, і що людям, які хочуть кинути курити, краще користуватися методами з доведеною ефективністю, наприклад нікотинозамінна терапія", - уклала експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарі порекомендували простий спосіб відновлення легенів після куріння.