МОЗ намагається заробляти на ліках-"пустишках": розкрито схему

Міністерство охорони здоров'я України розпочало чергову спробу не допустити відкриття доказової бази щодо ефективності й безпеки для 10440 готових лікарських засобів, які вже зареєстровані та масово застосовуються пацієнтами.

Виправдати таке порушення українського законодавства відомство намагається рішенням Державної регуляторної служби, пише на своїй сторінці у Facebook голова правління Союзу споживачів медичних послуг Владислав Онищенко.

"Нібито МОЗ ні до чого — це все ДРС. Навіщо ж тоді професійне міністерство, якщо ним керують і вказують, які рішення ухвалювати, інші непрофільні установи? Виходить, що така абсурдна (з логічної та юридичної точок зору) позиція ДРС влаштовує замовників таких рішень і МОЗ, яке їх відпрацьовує. А як же заяви Супрун про боротьбу з "фуфломіцинами", вже і закон піднесли? На словах одне, на ділі — інше", — обурився він.

Ліки Pixabay

Онищенко додав, що питанням займатиметься Мін'юст, однак уже зараз зрозуміло, що головним чином у схемі, яку просувають, зацікавлене не стільки МОЗ, скільки замовники — виробники ліків.

Він також наголосив, що, виходячи з логіки ДРС і МОЗ, сучасні методи контролю ліків слід застосовувати тільки для щойно зареєстрованих, а ті, які виходили на ринок України у 90-х і 2000-х роках, треба контролювати за методиками тих часів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Онищенко розповів, що в аптеках України людям масово продають ліки від грипу та ГРВІ, які в принципі не можуть бути ефективними за таких хвороб. Через масштабну рекламу українців переконують купувати гомеопатичні засоби і даремно витрачати гроші.

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