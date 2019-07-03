Головна Новини
Мова Язык
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
ORTO lineORTO lineORTO lineORTO line

/Новини медицини

МОЗ намагається заробляти на ліках-"пустишках": розкрито схему

2.1тЧитати матеріал російською

Міністерство охорони здоров'я України розпочало чергову спробу не допустити відкриття доказової бази щодо ефективності й безпеки для 10440 готових лікарських засобів, які вже зареєстровані та масово застосовуються пацієнтами.

Виправдати таке порушення українського законодавства відомство намагається рішенням Державної регуляторної служби, пише на своїй сторінці у Facebook голова правління Союзу споживачів медичних послуг Владислав Онищенко.

"Нібито МОЗ ні до чого — це все ДРС. Навіщо ж тоді професійне міністерство, якщо ним керують і вказують, які рішення ухвалювати, інші непрофільні установи? Виходить, що така абсурдна (з логічної та юридичної точок зору) позиція ДРС влаштовує замовників таких рішень і МОЗ, яке їх відпрацьовує. А як же заяви Супрун про боротьбу з "фуфломіцинами", вже і закон піднесли? На словах одне, на ділі — інше", — обурився він.

Новини
Комаровський пояснив, як розпізнати "шарлатанські" ліки

Ліки

Ліки

Pixabay

Онищенко додав, що питанням займатиметься Мін'юст, однак уже зараз зрозуміло, що головним чином у схемі, яку просувають, зацікавлене не стільки МОЗ, скільки замовники — виробники ліків.

Він також наголосив, що, виходячи з логіки ДРС і МОЗ, сучасні методи контролю ліків слід застосовувати тільки для щойно зареєстрованих, а ті, які виходили на ринок України у 90-х і 2000-х роках, треба контролювати за методиками тих часів.

МОЗ намагається заробляти на ліках-"пустишках": розкрито схему

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Онищенко розповів, що в аптеках України людям масово продають ліки від грипу та ГРВІ, які в принципі не можуть бути ефективними за таких хвороб. Через масштабну рекламу українців переконують купувати гомеопатичні засоби і даремно витрачати гроші.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Ліки в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліки в Україні
Особа
Владислав Онищенко
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
15
3
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини