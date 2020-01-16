Мішень – онкохворі: в Україну ввозили підроблені ліки

Офіс Генерального прокурора 14 січня 2020 року спільно з Нацполіцією та Держприкордонслужбою в межах кримінального провадження викрили і припинили діяльність контрабандного каналу доставки в Україну з Туреччини ймовірно фальсифікованих лікарських засобів від онкозахворювань.

За даними слідства, громадянин України – пасажир авіарейсу сполученням "Анкара-Київ" – намагався ввезти на митну територію України лікарські засоби із ознаками фальсифікату на суму понад 300 тисяч гривень, повідомляється на сайті Генеральної прокуратури України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно діяльності злочинної організації, яка займалась виготовленням та реалізацією на території України та поза її межами фальсифікованих лікарських засобів, триває.

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Вилучені фальсифіковані препарати gp.gov.ua

Вилучені фальсифіковані препарати gp.gov.ua

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