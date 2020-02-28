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Тимошенко у Шустера нагадали про схему з "Таміфлю". Відео

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Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов посперечався з очільницею фракції "Батьківщина" Юлією Тимошенко через закупівлю в 2009 році препарату "Таміфлю".

У прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" міністр нагадав, як під час пандемії "свинячого" грипу H1N1 тодішній уряд придбав ліки за завищеними цінами.

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"Суди американські це підтвердили. У 2009 році, коли в нас була проблема і ми закуповували "Таміфлю", ми його купили – Юлія Володимирівна Тимошенко – по 251 гривні. У цей час... ціна була для таких країн як Україна 67 гривень. Тобто в 5 разів [нижча].

Через посередника Roche було закуплено "Таміфлю", було виділено 50 мільйонів гривень із резервного фонду, і на ці гроші було куплено не те, що було не потрібно. Тому що ви пам'ятаєте: у Львові 78 людей загинуло, тому що не було необхідного медичного забезпечення", – сказав Милованов.

Милованов посперечався з Тимошенко

Милованов посперечався з Тимошенко

Колаж

Він вказав на рішення суду США по округу Орегон, яке винесли на користь українського держпідприємства "Укрвакцина". Згідно з постановою, останньому було відшкодовано 19 мільйонів доларів збитків.

"Я чесно вам кажу: я не готова зараз на цю тему тут влаштовувати "батли" з міністром, не готова", – відповіла Милованову Тимошенко.

"Я вважаю, що якщо ми були поганими, будьте ви хорошими, будьте ви кращими. Зробіть те, що зараз країні потрібно", – додала вона.

"При зарплаті в $50 – $30 на таблетки!" Тимошенко нагадали про схему з "Таміфлю"

Скрін відео

Зазначимо, про закупівлю урядом Тимошенко "Таміфлю" під час програми згадав і глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він сказав, що був змушений купувати цей засіб за 30 доларів.

"Таміфлю" асоціюється чітко з Юлією Володимирівною. І я особисто – у мене була зарплата в 50 доларів в еквіваленті – колись заплатив 30 доларів за цю пачку "Таміфлю". Тому що була така істерія, яку влаштували в той час. А зараз вона розповідає, що це був урок якийсь", – зазначив Арахамія.

Пропонуємо подивитися фрагмент ефіру "Свободи слова":

Як писав OBOZREVATEL, у цій же програмі Юлія Тимошенко зізналася, що зробила помилку, коли була прем'єр-міністром, сподіваючись, що світова фінансова криза не вплине на Україну.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Давид Арахамія Савік Шустер Тимофій Милованов Юлія Тимошенко
Місце
Україна
Теги
ВО Батьківщина Партія Слуга народу видео свинячий грип таміфлю Міністерство економічного розвитку і торгівлі України політика
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