Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов посперечався з очільницею фракції "Батьківщина" Юлією Тимошенко через закупівлю в 2009 році препарату "Таміфлю".

У прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" міністр нагадав, як під час пандемії "свинячого" грипу H1N1 тодішній уряд придбав ліки за завищеними цінами.

"Суди американські це підтвердили. У 2009 році, коли в нас була проблема і ми закуповували "Таміфлю", ми його купили – Юлія Володимирівна Тимошенко – по 251 гривні. У цей час... ціна була для таких країн як Україна 67 гривень. Тобто в 5 разів [нижча].

Через посередника Roche було закуплено "Таміфлю", було виділено 50 мільйонів гривень із резервного фонду, і на ці гроші було куплено не те, що було не потрібно. Тому що ви пам'ятаєте: у Львові 78 людей загинуло, тому що не було необхідного медичного забезпечення", – сказав Милованов.

Милованов посперечався з Тимошенко Колаж

Він вказав на рішення суду США по округу Орегон, яке винесли на користь українського держпідприємства "Укрвакцина". Згідно з постановою, останньому було відшкодовано 19 мільйонів доларів збитків.

"Я чесно вам кажу: я не готова зараз на цю тему тут влаштовувати "батли" з міністром, не готова", – відповіла Милованову Тимошенко.

"Я вважаю, що якщо ми були поганими, будьте ви хорошими, будьте ви кращими. Зробіть те, що зараз країні потрібно", – додала вона.

Скрін відео

Зазначимо, про закупівлю урядом Тимошенко "Таміфлю" під час програми згадав і глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він сказав, що був змушений купувати цей засіб за 30 доларів.

"Таміфлю" асоціюється чітко з Юлією Володимирівною. І я особисто – у мене була зарплата в 50 доларів в еквіваленті – колись заплатив 30 доларів за цю пачку "Таміфлю". Тому що була така істерія, яку влаштували в той час. А зараз вона розповідає, що це був урок якийсь", – зазначив Арахамія.

Пропонуємо подивитися фрагмент ефіру "Свободи слова":

Як писав OBOZREVATEL, у цій же програмі Юлія Тимошенко зізналася, що зробила помилку, коли була прем'єр-міністром, сподіваючись, що світова фінансова криза не вплине на Україну.

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