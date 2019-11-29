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"Ми їх дратуємо!" У службі здоров'я розповіли про утиски від влади

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Голова Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Олег Петренко заявив, що установа дратує владу.

Про це він розповів у інтерв'ю виданню LB.UA і зазначив, що у влади немає довіри до НСЗУ.

"Для мене фундаментальна цінність – це довіра. Я хочу, щоб Національній службі здоров'я довіряли. Але довіри нема. У владі нас навіть недолюблюють трохи, ми їх дратуємо", – зазначив Петренко.

За його словами, він кілька разів намагався переконати представників влади, втім, невдало.

"Я кажу про велику політичну команду – це сплав Міністерства охорони здоров'я і парламентського комітету з питань здоров'я нації. Мабуть, не час мені пояснювати цим людям, як воно має бути", – пояснив Петренко.

У НСЗУ розповіли про утиски від влади

У НСЗУ розповіли про утиски від влади

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При цьому він наголосив, що НСЗУ абсолютно готова з 1 квітня взяти на себе зобов'язання в межах програми медичних гарантій, законтрактувати медичні заклади й дати можливість пацієнтам отримати гарантовані державою медичні послуги.

"Я б хотів зняти з себе одну турботу. Я побачив, який резонанс викликала моя заява про відставку. Багато людей, яких я поважаю, почали говорити, що це підриває взагалі старт реформи, і може трапитися катастрофа.

Національна служба здоров'я – це інституція, а не макет із пап’є-маше в натуральну величину. Не переоцінюйте роль Олега Петренка. Інституція сильна тим, що вона працює за будь-яких умов", – стверджує він.

Також Петренко додав, що лідерство міністра сьогодні є дуже хаотичним, а НСЗУ робить всю роботу і за себе, і за міністерство.

"Було очевидно, що не можна брати на себе відповідальність за цілу галузь, не готуючись до цього і не маючи команди, приймати запропоновану команду, а потім починати її змінювати.

Зараз ми підходимо до дуже важливої стадії – імплементації реформи. І в цій ситуації міністерство схоже на мурашник – всі кудись біжать з якимись паперами, але насправді суть підмінена гаслами й порожніми балачками", – розповів Петренко.

Крім того, він заявив, що критикує ідею керівниці МОЗ Зоряни Скалецької про фінансову надбавку лікарям. За його словами, економічна ефективність і конкуренція полягають у тому, що "ми нічого не фіксуємо".

Петренко зауважив, що розмовляв із головою комітету здоров'я нації Михайлом Радуцьким про те, що всі речі, які впливають на хід трансформації системи, а тим паче на те, що стосується фінансування, мають узгоджуватися з НСЗУ. Але процеси продовжувалися без їхньої участі.

Як писав OBOZREVATEL, раніше глава МОЗ Зоряна Скалецька втрапила у скандал через команду колишньої керівниці відомства Уляни Супрун.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Зоряна Скалецька Олег Петренко
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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