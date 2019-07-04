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Медревізор
Медревізор
Інспектор по лікувальним установамВсі статті автора

Онкобольные умирают: коррупция в Минздраве

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1 июля 2019 года регионы получили медикаменты за 2017 год, некоторые из них, такие как ОНКАСПАР, имеют срок реализации - внимание 4 месяца! Хочу ВАМ рассказать о грязных делах МОЗ.

Напоминаю Вам все те факты, которые я выкладывала при проведении закупок МОЗ Украины сейчас.

Ещё раз по пунктам

1. Процесс закупок был инициирован позже других закупочных компаний и поставки препаратов приходят онкобольным от 18 до 24 месяцев задержки.

2. Сами закупки проводяться чрезвычайно медленно (специально ЗАМЕДЛЕННО!) - считаем, что таким образом могли "прокручиваться" деньги и накапливались проценты с достаточно больших сумм (только по детской онкологии они имели 300 млн гривен=10 млн евро).

3. В процессе проведения закупок были постоянно какие-то "непонятки" с компаниями, которые пытались ускорить процесс, так например, в 2016 году шведская компания "Октафарма" в ответ на запросы по поводу сроков заключения контракта на поставку иммуноглобулина получила "аудит" их немецкого производства, инициированный "Crown", который направил из Лондона абсолютного непрофессионала, написавшего в заключении, что флаконы препарата хранятся в холодильнике при "комнатной температуре +4 градуса"(!). Это анекдотично, но задержало процесс на пару месяцев(!). Другие компании, "возникавшие" по поводу темпа закупок, получали проблемы с таможней и налоговой.

4. Обещание, что "международные" закупки будут избавлены от платы налога на таможне, оказались блефом - все платили 20%, поэтому ряд компаний отказался участвовать уже на этапах, а остальные "влетали на деньги".

5. По совокупности компания получила от 5-7% от бюджетных денег на непонятные услуги и логистику (в части случаев наблюдались компании-"прокладки", которым платили деньги продавцы.

6. Компания позволила себе закупить Клинике Охматдит в 2016-2018 году препараты по Лоту "Фосфомицин" - флаконы, ампулы, шприцы" - оральную форму препарата, не имеющую в "Инструкции" показаний для детей вообще(!). Не посчитав нужным обсудить факт самовольной замены ими инъекционного препарата на оральную форму, они теперь пытаются переложить ответственность за нецелевое использовании денег на рабочую группу, а именно на республиканских специалистов.

Онкобольные умирают: коррупция в Минздраве

Facebook Валентины Маркевич

7. При декларировании компанией, что они будут покупать непосредственно у производителей в Европе и Америке, основными "игроками" были все те же дистрибьюторские компании Украины (наибольшая часть досталась прославленным "Людмиле-Фарм" и "Бадм"у), при этом компании "сбагрили" МОЗу препараты со значительно укороченным сроком годности (например, на момент поставки в августе - со сроком март-апрель 2017 года, т.е. 7-8 месяцев (в лучшем случае 10-11 месяцев) вместо 15 (!) месяцев, прописанных в условиях закупки. Если обязывались МОЗу поставить 50% с таким сроком, а остальные - с хорошим, то это не выполнялось.

NB! - цена на препараты с укороченным сроком должна была автоматически снижаться, но это НЕ ДЕЛАЛОСЬ, следовательно, кто-то получал хорошую финансовую выгоду.

В результате клиники имеют большие проблемы с возможностью использовать наконец-таки поставленные препараты до окончания из срока годности - хотя жили фактически 2/3 года вообще без препаратов на закупках родителей и волонтеров(!). Многие области уже требуют (!) от МОЗа, чтобы у них забрали куда-нибудь многие медикаменты.

8. По инсайдерской информации, "Crown" в 2016-17 таки не купил Охматдит реагенты для определения химеризма после алогенной ТКМ - хотя МОЗ предпринял, по просьбе Клиники , значительные усилия и проблема с документацией и согласованием регистрации могла быть решена. Но "Crown" не "захотел" (рабочая Группа и Клиника настаивали на реагентах, а они хотели купить на 200 000 долларов медикаменты - видимо, у тех же дистрибьюторов и с теми же сроками годности). Вследствие этого Клиника Охматдит под угрозой полностью остановить выполнение аллогенных трансплантаций (т.е. вообще в стране!).

9. Ну и дополнительная информация по "Crown Agents":

последним они прислали МОЗ, а МОЗ распределил по регионам препарат Метотрексата в дозировке 10 мг, но вместо препарата для люмбальных пункций (для чего собственно нужна такая дозировка - по 10 мг), они купили препарат "Методжект" в ШПРИЦАХ по 10 мг, который нельзя технически ввести во время люмбальной пункции и который имеет в "Инструкции" ПОКАЗАНИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА, но не для детей с онкозаболеваниями.

Теперь задача рабочей группы придумать, как можно его с пользой применить у наших онкобольных детей и не потерять государственные деньги.

10.После того, как возникало столько проблем с работой именно ЭТОЙ компании и несколько раз декларированным МОЗом и другими лицами, что с ней или не будет контракта на деньги 2016 года, или "по минимуму" - МОЗ "отдал" им 12 (!) бюджетных программ на общую сумму в почти 1 млрд Гривен (!!!).

11. Ну и про ПРООН нам "сэкономила" $110 000 на закупках препаратов от гепатитов, учитывая то, что регионы получили количество лекарств (заметьте не всех), заметно в меньших количествах, чем заказывалось согласно квотам.

Международная организация подсчитала, что выделенных денег не хватает на заказанные препараты и поэтому самостоятельно снизила квоту на 22%; соответственно, регионы и соответственно закупили меньше препарата.

13.И 2019 год регионы получили медикаменты за 2017 год 1 июля 2019 года, некоторые из них, такие как ОНКАСПАР срок реализации -внимание 4 месяца!

Поэтому это не экономия, просто ОСТАТОК средств, полученных в результате искусственно заниженной потребности, который надо потратить просто закупив то, что заказывали регионы... и хочу ВАС просить будьте бдительны!

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